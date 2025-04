Símbolos da Páscoa: desvende os símbolos deste período

Símbolos da Páscoa: conheça alguns deles

possui diversos significados. Para os judeus , ela representa a libertação da escravidão no Egito; para os cristãos, é o momento da ressurreição de Cristo; já nas antigas tradições europeias, marca a chegada da primavera e o renascimento da natureza. Independentemente de seu significado, a Páscoa sempre esteve presente na vida do Ocidente. Conheça o significado dose a importância que eles têm para esse dia em que se celebra a ressurreição de Cristo.Independentemente da crença ou origem, a Páscoa sempre simbolizou uma passagem importante. Em latim, "pascae", e em grego, "paska", significam justamente isso: travessia, passagem, renascimento. Mas afinal, o que significam os símbolos pascais tão presentes nessa data? Vamos descobrir juntos:Conhecido por sua impressionante capacidade reprodutiva, o coelho tornou-se símbolo da fertilidade. Ao longo dos séculos, passou a representar também a renovação da vida — um paralelo direto com o nascimento e a ressurreição de Cristo. Por isso, esse simpático animalzinho é um dos emblemas mais populares da Páscoa.Como, desde a Antiguidade, a Páscoa mantinha laços fortes com o nascimento, muitos ovos eram usados para representar este período. Assim, muitos povos pintavam cascas de ovos de avestruz e galinhas para mostrar a beleza, as cores e a magia da renovação. Hoje em dia, juntamos os ovos com o coelho e fazemos ovos de chocolat e que, “supostamente”, foram botados por coelhos.Como símbolo do Cristianismo, o peixe também significa o maior mandamento de Jesus Cristo que se refere à salvação de almas na Terra. Do grego “Ichthys”, as palavras letras revelam a frase: “Iesous Christos Theou Yios Soter”, significando “Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador”.Segundo a Bíblia, os povos judeus sacrificavam cordeiros puros e de lã branca durante a Páscoa, a fim de que o nome de Jesus fosse glorificado. Mesmo antes de seu sacrifício aqui na Terra. Assim, como referência direta a Cristo, o Cordeiro também passou a ser venerado como símbolo de Páscoa, símbolo de ressurreição.Durante a Última Ceia, Jesus compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos, dizendo: “Este é o meu corpo... este é o meu sangue”. Esses dois alimentos se tornaram símbolos profundos de amor, entrega e memória — representando a união entre o divino e o humano, e o anúncio da ressurreição que estava por vir.O círio pascal é uma vela especial, acesa durante a celebração da Vigília Pascal. Ele representa a luz de Cristo ressuscitado, que vence as trevas da morte e traz a esperança de um novo começo. É um dos símbolos mais marcantes da liturgia pascal.As cores das vestes utilizadas nas igrejas também contam uma história:A Páscoa é muito mais do que uma data no calendário. É um convite à transformação, à esperança e à celebração da vida em todas as suas formas. Que cada símbolo nos lembre da beleza de recomeçar.