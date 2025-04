Simpatia para Santo Expedito para melhorar a vida financeira

Simpatia para Santo Expedito

14 velas brancas (são 2 por dia);

2 pires virgens (nunca utilizados);

Papel em branco e caneta;

Saquinhos plásticos.

“Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei- me nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um Santo Guerreiro. Vós que sois o Santo dos Aflitos. Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu pedido (pedir a graça desejada). Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tem fé. Santo Expedito, rogai por nós. Amém.”

Em tempos de crise, muitas pessoas estão tendo que apertar as contas para conseguir pagar tudo no fim do mês. A dificuldade financeira atingiu uma boa parcela da população e ninguém se sente seguro quanto ao que vai vir pelo futuro economicamente. Portanto, nessas horas o melhor é rezar e pedir aos santos por proteção da nossa vida financeira. Aprenda no artigo uma– o santo das causas justas, urgentes e impossíveis – para aliviar os seus problemas financeiros ou proteger os seus negócios.Essa simpatia poderosa não possui um dia, hora ou fase da lua determinada para ser realizada, ela pode ser feita a qualquer momento pois Santo Expedito sabe que uma causa urgente não pode esperar. Ela é muito simples e muito fácil de fazer, mas precisa ser feita rigorosamente por sete dias seguidos.No primeiro dia, você irá pegar um papel em branco (não pode ter sido utilizado, rasgado ou estar sujo) e escrever o seu nome completo. Coloque esse papel embaixo de um dos pires. Em cima deste pires você vai acender uma vela branca. Pegue uma segunda vela branca e passe ela pelo seu corpo (apagada!), imaginando que ela está absorvendo toda a energia negativa que está atrapalhando a sua vida neste momento. Depois de passá-la pelo seu corpo, você deverá quebrá-la em vários pedaços, tantos quanto você conseguir. Os pedaços não se soltam pois estão ligados pelo pavio. Depois, deite a vela no segundo pires e acenda-a. Enquanto as duas velas queimam, você deverá rezar 7 vezes seguidas a Oração de Santo Expedito:Se a vela quebrada apagar, deixe estar. Não acenda novamente, é provável que ela apague antes de terminar de queimar. Já se a vela que está em pé com o seu nome embaixo apagar, acenda-a de novo. Deixe a vela de pé queimar até o final. Depois, pegue um saco plástico, e deposite os restos de cera das duas velas, feche com um nó e jogue no lixo. Não deixe a cera das velas ficar nos pires de um dia para o outro, não deixe acumular a cera, jogue fora diariamente. Repita esse procedimento por 7 dias consecutivos. Depois de fazer essa Simpatia para Santo Expedito com certeza seu pedido será realizado.