Pedras Contra Inveja e Mau Olhado: 12 Escudos de Proteção

12 poderosas pedras contra inveja e mau olhado

Assão grandes aliadas na proteção contra a negatividade que, muitas vezes, ronda nosso dia a dia. Quando estamos espiritualmente equilibrados e em sintonia com nossa energia, podemos contar com esses cristais para fortalecer nosso campo energético e manter a vibração elevada. Sentimentos como a inveja têm o poder de nos afetar profundamente. Disfarçada em elogios ou olhares silenciosos, ela pode nos enfraquecer, atrapalhar conquistas e semear o caos onde havia harmonia. Infelizmente, muitas pessoas carregam esse sentimento e, mesmo sem perceber, acabam direcionando más energias àqueles que brilham. É por isso que as pedras protetoras são tão valiosas: elas atuam como escudos, filtrando as vibrações densas e permitindo que apenas a positividade permaneça. Utilizadas em rituais, meditações ou no uso diário, essas pedras ajudam a afastar o mau olhado, limpar o ambiente e proteger tudo aquilo que construímos com dedicação e amor.Conheça algumas pedras contra inveja e mau olhado e seus efeitos: