Ritual de Santo Expedito para causas urgentes

Ritual de Santo Expedito – o poder das velas e da oração

Vela de Santo Expedito – a vela é um instrumento de materialização de preces. Quando você acende a vela para seu santo de devoção, você estabelece um canal de conexão entre você e o Divino, aumentando a sua espiritualidade e suas chances de ser atendido.

Ramo de palmeira – se você reparar, Santo Expedito tem um ramo de palmeira em uma das mãos. Esse ramo simboliza os doze artigos de fé do Credo. Santo Expedito jurou defender solenemente todos eles pela sua vida toda. Por isso, o ramo de palmeira (ou de outra planta) simboliza a fé e luta desse santo.

Manto Vermelho – Santo Expedito está coberto com um manto vermelho. Esse manto é uma lembrança da força e da fé dele em defender sua crença. Ele foi martirizado por ter se convertido ao cristianismo, tendo sofrido inúmeros castigos físicos, tendo suas vestes ficadas marcadas por sangue. Mesmo assim, ele não renunciou a fé em Cristo.

Como realizar o ritual:

1 vela de Santo Expedito;

1 imagem de Santo Expedito;

1 tecido vermelho para cobrir o altar;

1 ramo de qualquer planta (pode ser uma palmeira, alecrim, arruda, uma planta que esteja viva e bonita);

Muita fé.

“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorra-me nesta hora de aflição e desespero. Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me. Ajuda-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido (Fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja minha família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranqüilidade. Meu Santo Expedito, serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.”

“Santo Expedito, meu santo querido, atenda meu pedido”.

Santo Expedito é o santo das causas urgentes, que não podem ser adiadas. Você precisa resolver algum problema em sua vida que não pode esperar? Então faça essecom muita fé!Muitos fiéis recorrem a Santo Expedito para pedir por graças – e todos eles têm pressa para realização, pois são urgentes. Mas como ter certeza que seu pedido foi ouvido e atendido? Bem, tudo é uma questão de fé , mas podemos utilizar de elementos e ferramentas de conexão com o santo.Esse ritual simbólico utiliza da fé para conseguir se comunicar com o santo e pedir intercessão para seu pedido urgente.Em um lugar calmo e tranquilo da sua casa, separe uma mesa para servir de altar. Cubra a mesa com o tecido vermelho e coloque a imagem de Santo Expedito no centro. Depois, coloque do lado esquerdo da imagem o ramo da planta e do lado direito a vela de Santo Expedito. Acenda a vela e, de joelhos, observe a chama. Espere a abertura do canal de comunicação entre você e o céus, você vai se sentir tocado em seu coração. Assim que sentir, faça essa oração: (não é preciso decorar, você pode ler)Termine a oração, levante-se e bata o pé direito no chão com firmeza 3 vezes dizendo:Repita 3 vezes a frase. Realize esse ritual de Santo Expedito todos os dias, com muita fé e seu pedido será atendido.