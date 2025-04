Fim de Mercúrio Retrógrado em Áries: respira, mas não alivia (ainda!)

Fim de Mercúrio retrógrado em Áries: energia no modo turbo (quase)

Tomadas de decisão rápidas e certeiras

Início de novos projetos

Conversas diretas e sem rodeios

Recuperação da confiança mental

Conjunção Vênus-Saturno em Peixes: coração com responsabilidade

Reavaliação de laços afetivos

Decisões sobre o futuro de parcerias

Redefinição de prioridades emocionais

Lições sobre amor-próprio e merecimento

E quando Vênus fica direta?

Rituais simples para retomar a rotina pós-retrogradação

Banho de alecrim com hortelã: renova a mente e traz clareza. Ideal para ativar Mercúrio em Áries com foco e vitalidade. Diário de intenções: escreva o que deseja retomar: projetos, relações, hábitos. A clareza mental volta mais rápido quando colocamos no papel. Limpeza do ambiente: tire uma horinha pra organizar a mesa, o armário ou a área de trabalho. Vênus agradece o senso estético e Saturno vibra com a estrutura. Afirmações para recomeçar: diga em voz alta (ou escreva no espelho):

“Minha mente está limpa e meu coração está firme. Eu recomeço com clareza, coragem e amor.”

No dia, o céu nos presenteia com, marcando o encerramento de uma temporada caótica de mensagens cruzadas, decisões impulsivas e atrasos que testaram até o mais zen dos signos. Mas calma lá: ainda não é hora de guardar os cristais e sair respondendo e-mails como se nada tivesse acontecido. Neste mesmo dia, temos uma, às 8h da manhã, dando um tom mais sério e reflexivo para o amor, os valores e os relacionamentos. E só no dia 12 de abril é que Vênus também sai da retrogradação. Ou seja: o céu ainda está organizando os bastidores antes do grande "valendo!".Quando Mercúrio — planeta da comunicação, raciocínio e logística — resolve andar pra frente de novo, é como se tirássemos o celular do modo avião. As ideias voltam a fluir, as conversas fazem sentido (graças a deuses e deusas), e aquele e-mail que você escreveu três vezes finalmente parece ter o tom certo. Em Áries , Mercúrio ganha um empurrãozinho de coragem, ação e iniciativa. Os próximos dias favorecem:Mas atenção: com Vênus ainda retrógrada , nem tudo são flores. Os assuntos do coração, autoestima, finanças e estética ainda pedem cautela. O universo está dizendo: “vai, mas vai com calma”.No mesmo dia em que Mercúrio fica direto, Vênus (ainda retrógrada) encontra Saturno em uma dança cósmica de profundidade e maturidade. Essa conjunção é um lembrete suave (ou nem tanto) de que relacionamentos precisam de estrutura , limites saudáveis e comprometimento verdadeiro. Essa energia pode trazer:Pode ser o momento de dizer “sim” com mais consciência — ou um “não” com amor e sabedoria.Anota aí: 12 de abril. A partir dessa data, sim, podemos respirar com mais leveza. Com Mercúrio e Vênus ambos diretos, a vida volta a andar no compasso natural. Os desejos ficam mais claros, os encontros mais alinhados e os boletos (talvez) mais organizados.Se essa temporada bagunçou sua agenda, seus sentimentos e seu Google Drive, aqui vão dicas práticas e místicas pra recomeçar com o pé direito, com o fim de Mercúrio retrógrado em Áries:Mercúrio direto em Áries te dá permissão para agir, mas a conjunção Vênus-Saturno pede responsabilidade emocional. Aguenta mais uns dias e, com o fim da retro de Vênus em 12 de abril, o céu todo conspira para seu retorno triunfal ao centro do palco da vida. Então… respira, ajeita a postura, ajeita o look (mesmo que seja de moletom) e se prepara para avançar com tudo.