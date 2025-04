Banho de descarrego para se livrar de um encosto espiritual

Banhos de descarrego para se livrar de encosto espiritual

Banho de descarrego com sal grosso Você vai precisar de: 1 pacote de sal grosso;

1 recipiente grande, cerca de 10 litros, de água morna;

1 vela branca;

3 incensos;

Tome o seu banho normalmente, como costuma fazer. Acenda a vela branca no banheiro. Acenda os 3 incensos, e deixe que a fumaça deles passe por todo o seu corpo, mentalizando que a fumaça está queimando todo o mal que possa estar impregnado em sua aura. Em seguida, despeje o pacote de sal grosso no recipiente com água, mas deixe ainda dois punhadinhos no pacote, você vai precisar dele. Dissolva o sal grosso na água, e mexa no sentido horário com as mãos até dissolver. Despeje o conteúdo da água (pode ser aos poucos) do pescoço para baixo. Não jogue a água salgada sobre a sua cabeça, pois, quando em contato com seus chakras coronário e frontal, essa limpeza poderá enfraquecer o seu campo áurico, tornando-o ainda mais suscetível aos ataques energéticos de serem de baixas vibrações. Depois, pegue outro punhado de sal grosso, e coloque sobre a sua nuca, pressionando também por 1 minuto. Esse é um local onde os ataques costumam chegar com maior frequência e intensidade. Enxugue-se com a toalha branca, evitando esfregar, seque suavemente. Apague a vela, mas deixe os incensos queimarem até o fim. Depois de uma hora, pode tomar um banho só com água para retirar o excesso de sal. Se achar necessário, pode repetir esse ritual dentro de 15 dias, não menos que isso.

Como se livrar de um encosto — Banho de descarrego com pipocas As pipocas têm o poder místico de funcionar como uma esponja, ela absorve toda a negatividade para si, sendo ideal para livrar de encostos e tirar Você vai precisar de: 1 travessa cheia de pipocas;

1 vela branca;

As pipocas têm o poder místico de funcionar como uma esponja, ela absorve toda a negatividade para si, sendo ideal para livrar de encostos e tirar energia negativa de ambientes. Prepare uma travessa ou bacia de pipocas, não utilize de microondas, utilize o milho comum, devido ao sal. Você não deve salgá-la, pois o sal compromete o poder de absorção da energia negativa da pipoca. Vá para o banheiro, acenda a vela branca, dispa-se. Acenda os incensos e passe a fumaça por todo o seu corpo, mentalizando que ela está queimando toda a e energia negativa presente em sua aura. Em seguida, despeje o conteúdo da bacia de pipocas do alto da sua cabeça. Pegue algumas delas e passe pelo seu corpo. No fim, pise nas pipocas que estão no chão, para que elas puxem as energias negativas que estão nos seus pés. No fim, apague a vela, mas deixe os incensos queimarem até o final. Recolha as pipocas do chão, sem tocá-las com as mãos (pois estão carregadas negativamente). Faça isso com uma vassoura e pá, e se for preciso, coloque um saco nas mãos. Se você quiser, pode fazer os dois banhos de descarrego sugeridos neste artigo na sequência. Mas lembre-se de fazer primeiro o das pipocas e depois do sal grosso.

Se você está sentindo calafrios, desânimo, cansaço constante, bocejos, o peso do mundo das costas, é preciso estar atento! Você pode estar sendo acompanhado por umque quer sugar as suas energias vitais. Veja no artigo alguns banhos de descarrego eficazes para afastar os maus espíritos da sua vida. Conheça o Banho de descarrego para se livrar de um encosto espiritual!Os banhos de descarrego ajudam a restabelecer o seu fluxo energético e afastar toda a negatividade impregnada ao seu redor. Veja 2 sugestões, experimente-as e descubra qual será a mais eficaz no seu caso: