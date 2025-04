Significado espiritual de abril: equilíbrio e energia

“As cores, o clima a calmaria de abril são coisas que me completam imensamente. A brisa que esfria o verão vem para anunciar o outono e só me resta agradecer por tudo que me trouxe até aqui” Autor Desconhecido

O significado espiritual de abril

O significado simbólico de abril

A numerologia de abril

Quais são os dias mais poderosos de abril?

Flor de abril - a margarida

Cada mês do ano possui seus próprios significados e simbolismos. O quarto mês é especialmente importante e, por isso, oé tão poderoso. Sagrado por estar vinculado à deusa Vênus , abril nos lembra de exaltar um valor fundamental: a família. Conheça mais sobre os significados simbólicos do mês de abril neste artigo.Ao falar deste mês, não podemos ignorar o famoso 1º de abril, chamado de “ dia da mentira ”. Ele ocorre exatamente 13 semanas depois do primeiro dia do ano novo. O número 13 carrega um significado de rebelião, de um desejo de mudar as coisas e mergulhar em grandes revoluções. No hemisfério norte, o mês também marca a tão esperada chegada da primavera . As temperaturas ficam mais quentes e as árvores, florescem. No hemisfério sul, acontece o contrário. Chega o outono , as temperaturas ficam mais amenas e as árvores começam a secar. O fato é que em ambos os hemisférios este é um momento do ano para fazer um balanço das resoluções que você tomou 13 semanas atrás, para revê-las e restaurar sua motivação, caso seja necessário. Este processo faz parte do significado espiritual de abril. Faça a si mesmo perguntas certas sobre o que vale a pena ou não.está diretamente ligado aos seus símbolos. A pedra do nascimento do quarto mês do ano é a mais preciosa que existe: o diamante. Ela tem o poder de amplificar os pensamentos e a força, estando no controle de suas ações. Como mês de celebração da deusa Vênus, você corre o risco de perder a cabeça no amor durante esse período. Vai ficar perdido entre razão e sentimento a apenas você mesmo saberá se é hora de ouvir sua cabeça ou coração. Todas as chaves estão dentro de você mesmo.Como a numerologia determina, o quarto mês do ano possui a energia vibracional do número 4 . Esta ciência ressignifica para nós os símbolos dos números e, por isso, ajuda-nos a saber mais sobre o significado espiritual de abril. O número quatro é governado pela energia do planeta Mercúrio . Ele também está vinculado ao elemento terra e à carta de tarô do imperador, responsável pela justiça. Na astrologia , é ligado ao signo Câncer , que é conectado à casa da família.Abril possui muitos dias de poder, ou seja, dias que liberam uma energia específica. As datas de 7 e 8 de abril são apresentadas como chaves em que eventos positivos podem ocorrer no amor e no trabalho. Os dias 12 e 22 de abril também serão bons dias para alcançar objetivos pessoais. Se você possui projetos pendentes, esta é uma oportunidade para voltar a fazê-los, porque a boa sorte estará com você.Pessoas que comemoram aniversário durante o mês de abril podem considerar as margaridas como um sinal de prosperidade e boa sorte.