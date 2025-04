Orações da Umbanda para rezar em Abril

Datas comemorativas da Umbanda em Abril

Orações de Abril na Umbanda

Dia Internacional dos Ciganos

Oração aos 7 ciganos

“Sete Ciganos! Que eu possa olhar a estrada de terra batida, as pedras do caminho e sentir vossas presenças. Quando me sentir só que eu possa olhar para as árvores da estrada e sentir através de leve aragem as vossas forças. Que na minha tristeza eu escute o som do violino cigano, através do canto dos pássaros que se torne impossível eu ficar impassível porque é a vossa música dizendo que estais junto de mim. Que eu possa ir às montanhas e campos e descubra a beleza da natureza e sinta o maravilhoso poder de Deus se fazendo presente. Que eu possa deixar o orgulho, a tristeza, as decepções e obstáculos na terra, pois nada mais existe perante toda essa festa de cores, toda essa luminosidade que vem do arco-íris e representa as irradiações dos sete ciganos. Que eu me sinta purificado neste ritual de cores e beleza! Feliz e vitorioso com a presença dos 7 ciganos na minha estrada. Que assim seja!”

Orações da Umbanda para Abril - Dia de Logunedé e Santo Expedito

Oração a Logunedé

“Menino deus, Logunedé, senhor das brincadeiras e das alegrias constantes Menino deus das bênçãos da vida e da terra cintilante Menino deus do abebé e do ifá que sua atenção caia sobre mim Menino deus do ouro das pedras de arco-íris Menino deus do arco e da flecha que aponta o destino Menino deus da prosperidade Menino rei da bondade Menino deus guarda os meus passos Menino deus me acolha em seus braços Menino deus, senhor do mundo, senhor da esperança, guie os meus passos, sob seu manto amarelo e verde. Loci Loci Logum!”

Dia 23 de Abril – Louvor a Ogum e São Jorge

Celebração de Ogum na Umbanda

Oração de Ogum para rezar nas terças-feiras

“Pai Ogum, que minhas palavras e pensamentos cheguem até Vosso conhecimento, em forma de prece, e que sejam ouvidas e atendidas! Ogum, Senhor das estradas, fazei de mim um verdadeiro andarilho, que eu seja sempre um fiel seguidor do teu exército, e que nas minhas caminhadas eu encontre apenas as vitórias. Ogum, vencedor de demandas, que todos aqueles que cruzarem a minha estrada, cruzem com o propósito de engrandecer cada vez mais minha jornada de crescimento espiritual. Que em meus caminhos, possa eu ser merecedor das Vossas bênçãos: a espada que me encoraja, o escudo que me defende e a bandeira que me protege. Meu Pai OGUM, não me deixe cair, não me deixe tombar! Patacuri Ogum! Ogunhê, meu Pai!”

Orações da Umbanda para Abril - Oração de Ogum para proteção e abertura de caminhos

“Meu querido protetor Ogum, eu invoco, com a permissão do Todo Poderoso, a vossa proteção para que jamais permitais que meus inimigos consigam realizar os seus objetivos e me fazer mal. Que as vossas sete cruzes sejam traçadas em volta do meu corpo, fechando-o contra todos os males. Que a vossa cavalaria faça um cerco em torno de mim, evitando que os fluidos negativos, as larvas astrais, me atinjam e me prejudiquem. Eu invoco, ó Ogum, a vossa proteção por sobre minha pessoa e por todos os que me são queridos. Que a vossa proteção, ó guerreiro divino, seja o meu escudo contra o mal, seja ele da forma que se apresentar. Convosco, ó querido mentor, eu vencerei todos os males. Assim Seja!”

No mês de abril, acelebra um dos mais poderosos e adorados orixás Ogum . Além dele, celebra-se também o dia de Logunedé e o dia dos Ciganos. Veja abaixo o calendário e orações da Umbanda para abril para louvá-los.– Dia de Logunedé e de Santo Expedito – Dia de Ogum e de São Jorge Veja uma seleção de orações poderosas que a Equipe WeMystic reuniu para orientar a sua fé durante todo o mês de Abril o e cultuar os orixás e ciganos deste mês.é comemorado no dia 8 de abril desde o ano de 1971, numa tentativa de dar visibilidade para os problemas enfrentados por este grupo, que sofreu (e sofre até hoje) de discriminação e preconceito. Como aé uma religião que abraça a todos independente de suas origens, os espíritos ciganos também se sentem bem-vindos nos terreiros. Eles não trabalham a serviço do mal, e trazem grande contribuições aos homens, dentro do critério do merecimento. Sua atuação influencia bastante no campo do bem-estar pessoal e social, da saúde, do equilíbrio físico, mental e espiritual. Eles também são muito procurados para auxílio no progresso financeiro e nas causas amorosas.Reze com muita fé:No dia 19 de abril comemora-se na umbanda o Dia de Logunedé que é sincretizado pela igreja católica como Santo Expedito . Logunedé é um orixá caçador e pescador filho de Oxum e Oxóssi . Ele vive seis meses nas matas caçando e seis meses nos rios pescando.Dentro da Umbanda, existe o sincretismo religioso de orixás e santos de religiões cristãs. Ogum é sincretizado com São Jorge , ambos são relacionados pelo espírito guerreiro e pela luta contra injustiças. Na cultura africana, Ogum é reconhecido pela sua força e sua maneira impetuosa de lutar contra tudo que errado e injusto, enfrentando diversas batalhas. São Jorge, por sua vez, tem semelhante reputação. Como defensor dos justos, a lenda diz que ele derrotou um dragão que assolava a cidade de Silena na Líbia, tornando-se um forte representante da justiça divina.Durante todo o mês de abril, Ogum é louvado nos terreiros de Umbanda. Os fieis se reúnem para oração e louvor, especialmente às terças-feiras, dia desse Orixá. Os trabalhos espirituais feitos a Ogum são fortíssimos e dão proteção aos devotos, anulam feitiços, abrem caminhos, fecham o corpo contra mentira, afasta inimigos e rivais.Todas as terças-feiras do mês de abril, faça essa oração, com muita fé:Essa oração pode ser feita em qualquer momento do ano, especialmente durante o mês de Ogum. Ela é indicada para todos que se sentem perdidos, agredidos, sem rumo e que precisam da defesa de Ogum para ter força e seguir a vida: