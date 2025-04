Calendário Astrológico para Abril de 2025: energias de movimento e renovação!

Calendário Astrológico Abril 2025

Calendário Astrológico Abril de 2025: Enfim, Mercúrio direto!

Os valores pessoais pedem investimento

Vitalidade, energia e ímpeto no dia a dia

Se março deu início ao chamado Ano Novo Astrológico , abril dá muito mais velocidade a essa energia de movimento e renovação. O mês traz uma brisa de alívio, com energias mais fluídas após o turbilhão de março. A intensidade das retrogradações e eclipses do mês anterior começa a se dissipar, abrindo espaço para um ciclo de maior clareza e ação. No entanto, esse alívio não significa ausência de desafios, mas sim um convite para integrar as lições aprendidas e avançar com mais consciência e segurança. Fique agora com oA primeira boa notícia é o movimento direto de Mercúrio , que passou a maior parte de março retrógrado e agora volta a andar nos eixos, marcando o fim de um período de confusão e dificuldades na comunicação. Nas últimas semanas, enquanto Mercúrio estava retrógrado, mal-entendidos, falhas tecnológicas e problemas nos diálogos eram quase inevitáveis. Com sua retomada ao movimento direto a clareza mental começa a voltar, permitindo que discussões importantes finalmente fluam de maneira mais harmoniosa. Este é o momento de resolver pendências, retomar projetos que estavam estagnados e esclarecer questões que pareciam incertas. Além disso, por estar transitando pelo signo de Áries , Mercúrio chega cheio de vitalidade, favorecendo uma comunicação mais direta, assertiva e rápida. Excelente momento para quem empreende, lidera ou precisa gerenciar equipes. As resoluções de problemas tendem a ser mais dinâmicas, então vale a pena aprender com esse astral a não dar tanta atenção aos detalhes. Foco no que é possível ser feito aqui e agora para solucionar conflitos.No dia 12, ailumina o céu, equilibrando essa energia ariana bastante individualista e pedindo foco nos relacionamentos. A Lua Cheia marca sempre o ápice de uma lunação, onde tudo o que, de alguma forma, está sendo ocultado, transborda. Acontece que esse é o mesmo dia em que Vênus , regente de Libra, e planeta ligado ao amor e à beleza, volta a caminhar para frente, em movimento direto. Ou seja, todo o céu se volta para essa energia venusiana, colocando foco nas parcerias, sejam elas pessoais ou profissionais. Nas semanas anteriores, enquanto Vênus estava retrógrada, fomos convidados a reavaliar nossos valores, nossos afetos e a maneira como lidamos com o prazer e o dinheiro . Agora, com Vênus em movimento direto, é possível olhar para essas áreas sob uma nova perspectiva, fazendo os ajustes necessários para o equilíbrio entre aquilo que se dá e o que se recebe. Isso vai aliviar a pressão sobre os relacionamentos e questões financeiras que foram desafiadas durante sua retrogradação, o que faz de abril um bom mês para dar novos passos em direção ao que se deseja: transformar um caso em um namoro, lançar um novo empreendimento, investir em um plano ou projeto a longo prazo… tudo isso está facilitado agora que podemos avançar com mais segurança e clareza, tanto nos relacionamentos quanto em nossa vida financeira A partir do dia 18 de abril o mês vai ganhando qualidades mais fixas, que irão deixar tudo mais estável. Marte ingressa em Leão no dia 18, o que estimula nossa vitalidade e energia, favorece nossa capacidade de lutar pelo que desejamos e agir com paixão, sustentando nossos sonhos. Essa força fica ainda mais concentrada com a entrada do, que acontece no dia seguinte, deixando todo o Zodíaco sob a influência desse signo fixo de Terra, que tem por natureza um ritmo mais lento e constante, focado na construção de algo sólido e duradouro. Quais são esses objetivos? Airá revelar, tirando do caminho os excessos para revelar o essencial: o que nos traz real sensação de conforto, estabilidade, segurança e firmeza em nossas vidas? Essa resposta vem acompanhada de uma série de objetivos que começarão a ser colocados em prática a partir do próximo mês.