As frases célebres de Chico Xavier e seus ensinamentos

Francisco Cândido Xavier não é apenas uma figura de liderança religiosa, mas uma fonte de inspiração para muitos brasileiros. Chico Xavier, como ficou conhecido, continua a inspirar muitos dos que entram em contato com sua obra, mesmo após seu falecimento. O acervo de mensagens e ensinamentos deixados por ele é extremamente vasto e repleto de palavras de alento, amor e compaixão com o próximo. Conheça algumas frases de Chico Xavier.

As célebres frases de Chico Xavier

Aprender a lidar com a Morte

"Que mundo vamos habitar quando desencarnarmos? Um mundo de acordo com o que somos por dentro. Para provar nosso amor a Deus, temos que amar o próximo. Começa aí."

A Caridade é Fundamental

"A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução."

A Importância do Amor

"Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amássemos uns aos outros."

Frases de Chico Xavier - Paz Como Consequência

"Se pudermos dividir um pouco do pouco que temos, vamos diminuir a vocação para o assalto, o latrocínio... Com condescendência, diminuiremos a percentagem da violência, que está lavrando no mundo pela dureza dos nossos corações."

A Importância do Perdão

"O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida."

Mesmo sem acompanhar de perto a vida e obra de Chico Xavier, suas frases e ensinamentos são atuais, não importa quanto tempo passe. Com mensagens de serenidade e virtudes para atingir a plenitude de um estado de espírito evoluído, Chico deixou seu legado para os que buscam a compreensão, a paz e a humanidade.Chico Xavier como médium e líder espiritual não podia deixar de nos passar ensinamentos sobre como lidar com a morte , a única certeza que temos na vida. Sempre tentou transmitir em suas palavras que a vida em que nos encontramos na Terra não é nosso estado natural, mas apenas uma passagem; nosso estado verdadeiro não é o material, mas sim o espiritual.Como um dos grandes filantropos de nossa história, o amor ao próximo sempre foi um dos seus mais altos ensinamentos. Para Francisco, a caridade era a mais forte representação da evolução espiritual e deixou esse como seu maior e mais presente ensinamento. espiritismo de Chico Xavier sempre esteve ligado ao cristianismo, sendo que o espiritismo não deixa de ser uma vertente dos ensinamentos cristãos. E, da mesma forma, Chico afirmava que o amor é a melhor e maior forma de conexão entre as pessoas, desde que este seja um amor altruísta e que não espera nada em troca recebe como retorno um carinho de igual valor.Nas palavras de Chico Xavier, a paz deve ser alcançada pela própria pureza de nossos corações e da compaixão alimentada dentro dele. Ter uma vida de paz é ter uma vida de atitudes dignas e de evolução espiritual.Francisco Cândido Xavier transmitia o perdão como uma das mais importantes virtudes que deveríamos possuir. Para ele, todos somos sujeitos a erros e o rancor é como uma corrente que nos prende à mágoa e não nos permite evoluir.