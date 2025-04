Eclipse Solar Parcial em Áries: o que fazer (e o que evitar) nessa intensa Lua Nova

O que esperar dessa Lua Nova com Eclipse Solar Parcial?

Rituais simples para aproveitar essa energia

Escreva seus novos começos: anote em um caderno suas intenções para o novo ciclo. Seja específico e honesto consigo mesmo. Quais atitudes você precisa mudar? O que deseja iniciar?

anote em um caderno suas intenções para o novo ciclo. Seja específico e honesto consigo mesmo. Quais atitudes você precisa mudar? O que deseja iniciar? Aja simbolicamente: acenda uma vela vermelha ou branca para representar seu fogo interior e sua coragem. Visualize-se tomando a primeira ação em direção ao que deseja.

acenda uma vela vermelha ou branca para representar seu fogo interior e sua coragem. Visualize-se tomando a primeira ação em direção ao que deseja. Reflita antes de agir: por mais que Áries queira correr, Mercúrio retrógrado pede revisão. Evite decisões definitivas neste dia, mas use a energia para planejar seus passos com clareza.

por mais que Áries queira correr, Mercúrio retrógrado pede revisão. Evite decisões definitivas neste dia, mas use a energia para planejar seus passos com clareza. Revise seus desejos amorosos: com Vênus retrógrada, olhe para os relacionamentos passados e pergunte-se: o que estou repetindo? O que ainda preciso curar?

Conselhos para cada signo durante o Eclipse Solar Parcial em Áries

Áries Hora de recomeçar com cautela. O eclipse acontece no seu signo e a Lua Nova também. Tudo aponta para um novo ciclo de identidade, aparência e atitudes. Mas com Mercúrio retrógrado, sua impulsividade pode te colocar em encrenca se você não pensar antes de agir. Evite iniciar projetos importantes neste dia, mas aproveite para repensar sua imagem, renovar o guarda-roupa ou reavaliar seus objetivos pessoais. Só não vale bancar o herói solitário — pedir ajuda também é um ato de coragem. Hora de recomeçar com cautela. O eclipse acontece no seu signo e a Lua Nova também. Tudo aponta para um. Mas com Mercúrio retrógrado, sua impulsividade pode te colocar em encrenca se você não pensar antes de agir.neste dia, mas aproveite para repensar sua imagem, renovar o guarda-roupa ou reavaliar seus objetivos pessoais. Só não vale bancar o herói solitário — pedir ajuda também é um ato de coragem.

Touro Solte o que já não serve mais. Esse eclipse mexe nas suas emoções mais profundas, revelando medos, segredos e a necessidade de se recolher. A . Esse eclipse mexe nas suas emoções mais profundas, revelando medos, segredos e a necessidade de se recolher. A Lua Nova em Áries pede que você corte cordões energéticos e encerre ciclos internos. Vênus, seu planeta regente, está retrógrada — e isso pode fazer velhos amores ressurgirem na memória. Não é hora de alimentar fantasmas, mas de se libertar deles com compaixão. Meditação, banho de ervas ou um dia offline pode ser transformador.

Gêmeos Quem são suas verdadeiras conexões? Com a lunação e o eclipse ativando sua área das amizades e projetos coletivos, você pode perceber quem realmente vibra com seus sonhos e quem só está por perto por conveniência. Reavaliações de parcerias e grupos são bem-vindas. Mercúrio é seu regente e está retrógrado, então tenha cuidado com mal-entendidos em conversas importantes. Evite fofocas e prefira escutar mais do que falar neste momento. Quem são suas verdadeiras conexões? Com a lunação e o eclipse ativando sua área das amizades e projetos coletivos, você pode percebere quem só está por perto por conveniência. Reavaliações de parcerias e grupos são bem-vindas. Mercúrio é seu regente e está retrógrado, então tenha cuidado com mal-entendidos em conversas importantes.e prefira escutar mais do que falar neste momento.

Câncer Hora de ajustar sua bússola profissional. A Lua Nova e o eclipse iluminam sua carreira e reputação. Desejo de mudança profissional? Tudo bem, mas vá com calma. Use o período para planejar um novo posicionamento ou retomar projetos antigos que estavam engavetados. O momento pede ousadia, mas com responsabilidade. Vênus retrógrada em Peixes pode trazer uma nostalgia sobre seus sonhos e metas — revise seus ideais e veja se ainda fazem sentido. Hora de ajustar sua bússola profissional. A Lua Nova e o eclipse iluminam sua carreira e reputação. Desejo de mudança profissional? Tudo bem, mas vá com calma. Use o período para planejar um novo posicionamento ou. O momento pede ousadia, mas com responsabilidade. Vênus retrógrada em Peixes pode trazer uma nostalgia sobre seus sonhos e metas — revise seus ideais e veja se ainda fazem sentido.

Leão Amplie seus horizontes (por dentro e por fora) . O eclipse ativa sua sede por aventura, aprendizado e expansão. Talvez você sinta vontade de viajar, estudar algo novo ou mergulhar numa nova filosofia de vida. Mas antes de fazer as malas ou mudar de ideia sobre tudo, reflita com calma. Mercúrio retrógrado pode distorcer percepções e causar confusões jurídicas , então revise contratos, inscrições ou planos longos com atenção. Um bom livro pode ser mais transformador que um mochilão às pressas. . O eclipse ativa sua sede por aventura, aprendizado e expansão. Talvez você sinta vontade de viajar, estudar algo novo ou mergulhar numa nova filosofia de vida. Mas antes de fazer as malas ou mudar de ideia sobre tudo, reflita com calma. Mercúrio retrógrado pode distorcer percepções e, então revise contratos, inscrições ou planos longos com atenção. Um bom livro pode ser mais transformador que um mochilão às pressas.

Virgem Transformações internas à vista. Esse eclipse mexe com seus recursos compartilhados, intimidade e questões emocionais mais profundas . Pode ser um momento de reavaliação de vínculos intensos, dívidas, parcerias financeiras ou mesmo traumas antigos. Aproveite para fazer uma Transformações internas à vista. Esse eclipse mexe com seus recursos compartilhados, intimidade e. Pode ser um momento de reavaliação de vínculos intensos, dívidas, parcerias financeiras ou mesmo traumas antigos. Aproveite para fazer uma boa faxina emocional . Com Mercúrio, seu regente, retrógrado, vá devagar com investimentos e decisões de longo prazo. Terapia, journaling ou uma boa conversa com alguém de confiança pode abrir portas internas importantes.

Libra Relacionamentos em foco (e no microscópio). A Lua Nova e o eclipse iluminam sua área das parcerias. Alianças desequilibradas podem passar por turbulências, mas também há espaço para novos acordos — desde que construídos com honestidade. Vênus, seu regente, está retrógrada e isso pode mexer com antigos afetos, ressentimentos ou padrões de atração. Observe mais e aja menos neste momento. O eclipse mostra com clareza quem soma e quem drena. Relacionamentos em foco (e no microscópio). A Lua Nova e o eclipse iluminam sua área das parcerias. Alianças desequilibradas podem passar por turbulências, mas também há espaço para novos acordos — desde que construídos com honestidade. Vênus, seu regente, está retrógrada e isso, ressentimentos ou padrões de atração. Observe mais e aja menos neste momento. O eclipse mostra com clareza

Escorpião Rotina em mutação. Esse eclipse agita sua casa da saúde, hábitos e trabalho. Talvez algo precise mudar drasticamente no seu dia a dia. Mas calma: Mercúrio retrógrado pode embaralhar diagnósticos, agendas e e-mails. Prefira Evite o excesso de controle e se permita mudar com mais leveza. Reorganize o ambiente de trabalho e respire fundo antes de qualquer resposta impulsiva. Rotina em mutação. Esse eclipse agita sua casa da saúde, hábitos e trabalho. Talvez algo precise mudar drasticamente no seu dia a dia. Mas calma: Mercúrio retrógrado pode embaralhar diagnósticos, agendas e e-mails. Prefira revisar sua rotina com paciência e criar planos sustentáveis de autocuidado.e se permita mudar com mais leveza. Reorganize o ambiente de trabalho e respire fundo antes de qualquer resposta impulsiva.

Sagitário Crie, mas com propósito. A Lua Nova com eclipse toca sua área da criatividade, prazer, romances e filhos. Você pode sentir uma vontade súbita de se jogar numa nova paixão ou projeto artístico. Ótimo! Mas com Mercúrio retrógrado, atenção aos riscos de ilusões. Use esse momento para revisar talentos esquecidos, resgatar hobbies e avaliar o que te dá prazer de verdade. Pode ser um bom momento para retomar uma prática criativa do passado — mas sem pressa. Crie, mas com propósito. A Lua Nova com eclipse toca sua área da criatividade, prazer, romances e filhos. Você pode sentir uma vontade súbita de se jogar numa nova paixão ou projeto artístico. Ótimo! Mas com Mercúrio retrógrado, atenção aos riscos de ilusões. Use esse momento para revisar talentos esquecidos, resgatar hobbies e. Pode ser um bom momento para retomar uma prática criativa do passado — mas sem pressa.

Capricórnio Bases emocionais sendo reformadas. O eclipse acontece num ponto delicado do seu mapa: suas raízes, família, lar e emoções. ou até iniciar uma terapia. Com Vênus retrógrada, o perdão pode ser o ato mais libertador que você pode oferecer — a si mesmo e aos outros. Bases emocionais sendo reformadas. O eclipse acontece num ponto delicado do seu mapa: suas raízes, família, lar e emoções. Questões antigas podem ressurgir e te convidar a curar o que ainda machuca. A Lua Nova em Áries quer renovação, mas antes é preciso limpar os escombros. Use esse momento para organizar a casa, repensar planos familiares. Com Vênus retrógrada, o perdão pode ser o ato mais libertador que você pode oferecer — a si mesmo e aos outros.

Aquário Comunique com consciência. Esse eclipse solar parcial atinge sua mente, comunicação, estudos e interações do dia a dia. Cuidado com palavras afiadas ou promessas impulsivas. Mercúrio retrógrado bagunça o raciocínio lógico e pode causar ruídos nos diálogos. Por isso, pense antes de postar, enviar ou responder. É um ótimo momento para revisar ideias, reescrever projetos, recomeçar estudos e deixar seu entorno mental mais leve. Dê voz aos seus pensamentos com mais gentileza. Comunique com consciência. Esse eclipse solar parcial atinge sua mente, comunicação, estudos e interações do dia a dia.ou promessas impulsivas. Mercúrio retrógrado bagunça o raciocínio lógico e pode causar ruídos nos diálogos. Por isso, pense antes de postar, enviar ou responder. É um ótimo momento para revisar ideias, reescrever projetos, recomeçar estudos e deixar seu entorno mental mais leve. Dê voz aos seus pensamentos com mais gentileza.

Peixes Reveja o que você valoriza. Com a Lua Nova e o eclipse mexendo na sua casa das finanças e autoestima, você pode sentir vontade de mudar de trabalho, renegociar valores ou cobrar o que merece. Mas com Vênus retrógrada no seu signo, as emoções podem estar embaralhadas. Evite compras por impulso ou decisões drásticas com dinheiro. Reavalie seus talentos e se pergunte: o que eu realmente valorizo em mim? A resposta pode mudar tudo. Reveja o que você valoriza. Com a Lua Nova e o eclipse mexendo na sua casa das finanças e autoestima, você pode sentir vontade de mudar de trabalho, renegociar valores ou cobrar o que merece. Mas com Vênus retrógrada no seu signo,. Evite compras por impulso ou decisões drásticas com dinheiro. Reavalie seus talentos e se pergunte: o que eu realmente valorizo em mim? A resposta pode mudar tudo.

No dia 29 de março de 2025, às 07h57 (horário de Brasília), o céu será palco de umque acontece junto à. Esse é um daqueles momentos que gritam: “Vamos começar tudo de novo?” — mas com aquela pegada ariana de impulso, coragem e, claro, uma pitadinha de impaciência. Áries , primeiro signo do zodíaco, representa o nascimento, o desejo de ação, a vontade de ir em frente mesmo sem saber o caminho todo. É um momento ideal para semear novas intenções, iniciar projetos e tomar decisões ousadas. Mas atenção: não estamos sozinhos nessa jornada. Ainda temos Mercúrio retrógrado em Áries até 7 de abril eaté 12 de abril, o que adiciona um toque dramático (e reflexivo) ao clima do momento.Essa lunação amplifica temas como identidade, liderança, autenticidade e iniciativa. Como estamos em época de eclipse , tudo ganha um tom mais intenso, profundo e imprevisível. Revelações podem surgir, portas se fecham para que outras se abram e o destino tende a acelerar os acontecimentos. A presença denos lembra que nem tudo que reluz é ouro: é preciso pensar duas vezes antes de falar, assinar ou agir por impulso. Já Vênus retrógrado traz revisões nas relações afetivas, valores pessoais e desejos mais íntimos. O resultado? Um combo potente entre querer começar de novo, mas também ter que repensar o que queremos de verdade.Agora, vamos às orientações para cada signo. Lembre-se de ler tanto o seu signo solar quanto o seu ascendente para uma visão mais completa.A Lua Nova em Áries com Eclipse Solar Parcial é uma oportunidade de recomeçar com coragem, mas também com consciência. Os retrógrados de Mercúrio e Vênus nos convidam a olhar para dentro antes de sair por aí correndo atrás do novo. O céu pede ação, mas também pede sabedoria. Use esse momento para plantar suas intenções com verdade, revisar seus desejos com honestidade e seguir em frente — um passo de cada vez.