Superluas de 2025: um guia das noites mais iluminadas do ano!

O efeito das Superluas, segundo a Astrologia

Superluas de 2025: as noites mais iluminadas do ano

29/03/2025, às 10:59 - Superlua Nova em Áries A Superlua Nova em Áries marca um momento importante de renovação e autoafirmação. Nesse dia, procure se conectar profundamente com suas escolhas e desejos. As energias arianas trazem um certo impulso de inovação, permitindo que você inicie novos projetos ou reestruture sua vida conforme suas aspirações mais íntimas. Este é um convite para se reinventar, colocando em prática tudo o que você tem sonhado e idealizado. A clareza emocional vem no embalo e fornecerá a motivação necessária para que você foque em suas metas e concretize cada uma delas! Dica do dia: Reserve um tempo para escrever sobre suas intenções e objetivos. Criar um quadro de visualizações pode ajudar a manifestar suas aspirações de forma mais clara e concreta.

27/04/2025, às 19:32 - Superlua Nova em Touro A Superlua Nova em Touro traz uma energia poderosa de concretização e materialização. É um dia que favorece a estabilidade e a segurança, tanto emocional quanto material. As realizações que você conquistou até o momento são exaltadas, e há uma oportunidade magnífica para criar novos caminhos que tragam estrutura e solidez à sua vida. O momento é perfeito para avaliar suas finanças, suas relações e como você pode fortalecer a base sobre a qual constrói seu futuro. Dica do dia: Faça uma lista de gratidão por tudo que já conquistou até aqui. Ao reconhecer suas realizações, você também se prepara para receber novas oportunidades com uma mentalidade de abundância.

27/05/2025, às 03:03 - Superlua Nova em Gêmeos Quando a Superlua Nova surge em Gêmeos, a comunicação, os estudos e as interações sociais são amplificados. Este momento nos convida a reavaliar como nos expressamos e qual mensagem estamos transmitindo ao mundo. É uma oportunidade de explorar novos aprendizados e aprimorar as relações interpessoais. Além disso, traz à tona a importância de focar no que verdadeiramente queremos. Dica do Dia: Que tal tirar o dia para fazer uma limpeza digital em suas redes sociais? Siga pessoas que inspiram e motivam você, criando um ambiente online mais positivo e estimulante.

05/11/2025, às 13:20 - Superlua Cheia em Touro Essa fase traz o poder da manifestação e da concretização de planos e objetivos. É momento de colocar em prática certas ideias, tirar do planejamento e partir para a realidade, visando a segurança e a estabilidade. Relacionamentos e questões financeiras serão o ponto forte, onde é possível dar passos mais estáveis visando o crescimento. Dica do Dia: Aproveite para revisitar seus planos, mexer em planilhas de organização financeira e escrever seus planos para o Universo, como uma forma de manifestação e visualização dos objetivos.

04/12/2025, às 23:16 - Superlua Cheia em Gêmeos Essa Superlua traz o poder da colheita, da comunicação, dos estudos e do trabalho. Por isso, utilize esse momento para se dedicar ao que realmente deseja nessas áreas. Tem projeto parado? Que tal contar ao mundo sobre ele? Pretende se especializar em algo, iniciar uma nova jornada acadêmica? Coloque em prática. Dica do Dia: Aproveite o momento para se absorver de coisas boas, de informações que agregam seu conhecimento e sua vida. É um bom momento também para trabalhar sua comunicação em todas as vertentes.

Um dos eventos que mais causam curiosidade em assuntos ligados ao céu são as— e com asnão será diferente. Você olha para o céu e percebe a lua maior e mais iluminada, gerando uma sensação de estranhamento, mas de encantamento também. Esse fenômeno astronômico e astrológico acontece todo ano, quando a Lua Cheia ou a Lua Nova estão em um ponto mais próximo da Terra durante a sua órbita - o que chamamos de Perigeu. Com isso, parece que a Lua está maior e mais brilhante, diferente de outros dias comuns - graças à órbita da Lua ao redor da Terra que acontece de forma elíptica, onde a distância entre os dois corpos varia e, assim, há momentos em que ela está mais próxima ou mais distante de nós. Durante uma, por exemplo, esse efeito visual é mais notável, com a Lua parecendo até 14% maior e 30% mais brilhante.Como a Astrologia interpreta os fenômenos do céu sob ponto de vista energético, a Lua possui uma grande importância no cotidiano da humanidade, desde os povos Babilônios, que utilizavam de seus movimentos para fazerem pequenas previsões, como épocas de colheitas e de plantios. Na Astrologia, o astro traz um arquétipo feminino, pois é a forma que conduzimos nosso setor emocional, de acordo com o Mapa Astral . As Superluas de 2025 podem influenciar, sobretudo, nosso aspecto interior, enaltecendo, de acordo com o signo que ela se encontra, setores e momentos da vida com uma sobrecarga de emoções e sentimentos.