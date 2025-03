Oração poderosa contra quebranto: para proteger crianças e adultos

Oração Poderosa contra Quebranto em criança

"Nosso Senhor Jesus Cristo, me ajude onde ponho a mão. Cristo vive, reina e impera por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelo poder divino que tem, Nosso Senhor Jesus Cristo, este quebrante vai sair pelos lados, pelas costas, por cima, por trás e pela frente. Pela fé em Nosso Senhor, assim se fará: saindo pela frente, por cima, por trás, por baixo. Amém."

Oração Poderosa de São Cipriano contra Quebranto

"Deus, atendei ao meu pedido, vinde em meu socorro. Vinde ajudar-me. Confundidos, sejam envergonhados os que buscam a minha alma (fazer o sinal da Cruz). Voltem atrás e sejam envergonhados os que me desejam o mal. Voltem logo cheios de confusão os que me dizem: Bem, bem (fazer o sinal da Cruz). Regozijem-se e alegrem-se em Vós os que vos buscam, e os que amam vossa salvação, digam sempre: Engrandecido seja o Senhor (fazer o sinal da Cruz). Vós sois o meu favorecedor e o meu libertador, Senhor Deus não Vos demoreis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Assim seja!"

Quem foi São Cipriano?

Quebranto ou quebrante é um feitiço ou mau-olhado lançado às vezes sem querer. Ao ficar com quebranto a pessoa desenvolve sintomas como: abatimento, febre, dor de cabeça e mal-estar geral. As crianças são as mais suscetíveis ao seu efeito. Elas, geralmente, ficam mais emotivas (choram muito), dormem pouco, se assustam por qualquer coisa e ficam amuadas. Aprenda agora umapara proteger crianças, e outra com o poder de São Cipriano.Coloque a mão direita sobre a criança e faça a seguinte oração:Faça o sinal da Cruz:Táscio Cecílio Cipriano, conhecido como São Cipriano, foi uma das grandes figuras do Século III. Ele veio de família rica de Cartago, capital romana no Norte da África. Quando pagão foi advogado e mestre de retórica. Se converteu ao cristianismo e, entre 249 e 258, foi bispo de sua cidade. Ele morreu após perseguição do imperador Décio. Sendo reconhecido como mártir heroico, que marcou a Igreja do seu tempo. Ele deixou numerosos escritos teológicos. Muitas pessoas associam São Cipriano de Cartago com São Cipriano, o bruxo. Algumas teorias afirmam que foram dois personagens totalmente distintos, no entanto, a ideia mais aceita é que os dois sejam a mesma pessoa.