4 simpatias de outono que vão mudar a sua vibração

4 simpatias de outono para fazer nos próximos dias

Simpatia para novos momentos positivos O que você vai precisar? 2 dentes de alho, 4 pedaços de carvão e 1 copo de água. Modo de preparo: Em um copo com água, acrescente os ingredientes com cuidado. Não existe uma ordem específica na qual eles devem ser posicionados.

Enquanto prepara tudo, imagine todos os desejos e bons pensamentos com muita fé para que o processo de energização se complete.

Após isso, coloque o copo ao lado da porta de entrada da casa, faça isso uma vez por mês, durante o período de 3 meses. 2 dentes de alho, 4 pedaços de carvão e 1 copo de água.

Simpatia para trazer sorte O que você vai precisar? 7 pétalas de rosa vermelha, pires branco, 2 velas brancas e 1 colher de sal grosso. Modo de preparo: No início do mês de abril, acenda as velas e jogues as pétalas ao redor. O sal grosso vai logo em seguida também. Faça orações de acordo com suas crenças e agradeça sempre pela sorte concebida. As simpatias de outono podem ser feitas mais de uma vez e, após isso, jogue tudo no lixo.

Simpatias de Outono - Simpatia para fortuna O que você vai precisar? Toalha estampada de frutas, folhas ou em tons de laranja, vermelho e marrom, 1 vela laranja e fitas amarelas ou laranjas. Modo de preparo: Na segunda noite de outono, forre a mesa com a toalha e coloque os demais itens sobre a mesa, amarrando a fita na vela. Realize o jantar e faça orações para fortuna e bênçãos.

Simpatias de Outono - Simpatia para o amor O que você vai precisar? 1 copo de água e 1 colher de açúcar. Modo de preparo: No primeiro dia de outono, pegue o copo de água, adicione o açúcar e o coloque em um lugar alto e calmo. Reze com fé o Salmo 21: O rei se alegra em tua força, SENHOR; e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. (Selá.) Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade; pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lha deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação; glória e majestade puseste sobre ele. Pois o abençoaste para sempre; tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira; o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti; maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas; e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força; então cantaremos e louvaremos o teu poder. 21:1-13 Depois, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria, e só jogue a água fora quando o relacionamento estiver no nível desejado.

À medida que as folhas dançam em tons dourados e o vento outonal sopra suavemente, uma energia mágica envolve o ar, convidando-nos a sintonizar com a essência transformadora da estação. Ocom sua aura de transição e renovação, é um momento ideal para mergulhar nas práticas espirituais que nutrem nossa alma e elevam nossa vibração. Entre essas práticas, as simpatias se destacam como pontes entre o mundo material e o espiritual, oferecendo rituais simples, mas poderosos, para atrair energias positivas e manifestar nossos desejos mais profundos. Neste artigo, exploraremos uma seleção de, enraizadas em tradições antigas e infundidas com a magia da estação, que têm o poder de transformar nossa realidade e elevar nossa vibração para novos patamares de consciência e plenitude.