Pedra Ágata: Pedra da Cura e Equilíbrio

Pedra Ágata – uma pedra, muitos poderes

Efeitos no campo emocional e espiritual

Efeitos no campo físico

Como utilizar a pedra Ágata

Muito mais do que uma bela joia, aé repleta de significados e energias transformadoras. Seu nome, que remete à ideia de "pedra do bem", reflete sua poderosa capacidade de equilibrar, proteger e harmonizar o corpo, a mente e o espírito. Fortemente conectada às forças da terra, essa pedra preciosa é conhecida por estabilizar emoções, fortalecer a energia pessoal e promover uma sensação profunda de bem-estar. Descubra seus principais benefícios e como utilizá-la no dia a dia.A ágata é conhecida pelo seu poder de harmonizar yin e yang , as forças positivas e negativas que promovem o equilíbrio do universo. Ela possui grande poder de cura ao trabalhar com os chakras , e cada cor específica influencia na ação de recuperação e vitalização do corpo, mente e espírito. Em crianças, ela é utilizada como, em adultos é voltada para oe o. No antigo Egito, essa pedra era utilizada pelos faraós que acreditam que ela protegia dos raios e das tempestades, assim como aplacava a sede e ajudava na comunicação.No campo emocional, a pedra ágata promove ado seu próprio eu, trazendo. A ágata eleva a consciência e facilita a compreensão das fases da vida. É uma poderosa aliada para ajudar a encontrar saídas para situações complicadas, pois aumenta o poder deNo campo espiritual, essa pedra é capaz deem positiva, afastar toda a tristeza e amargura trazendo mais amor à vida e coragem para recomeçar.A pedra ágata é conhecida por estimular o bom funcionamento do, sendo especialmente indicada para aliviar os sintomas da gastrite. É capaz de auxiliar o tratamento ao exaltar a energia da, sendo eficaz no tratamento de doenças relacionadas aos olhos, pele e problemas cardíacos. Sua presença junto ao corpo físico ajuda a, fortalece os vasos sanguíneos,e protege o bebê durante a gravidez.Para aproveitar dos seus poderes de, a ágata deve ser posicionada em cima do local que apresenta problemas e deixar agir., recomenda-se colocá-la sobre o chakra que deseja ativar e energizar e realizar uma programação da pedra, imaginando envolvida por muita luz e agindo em favor do bem que se deseja. Não sabe como energizar os chakras com pedras? Descubra clicando aqui