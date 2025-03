7 dicas do Feng Shui para a chegada do outono

Feng Shui no Outono – quais cuidados devo ter?

Maior cuidado com as plantas e flores As plantas que gostam de sol e calor tendem a ficar mais fracas e secar folhas com maior facilidade durante o outono e o inverno. Por isso, atenção redobrada com as suas plantinhas. Manter plantas em casa é excelente para a harmonização, mas plantas mortas ou ressecadas atraem chi negativo, por isso tenha mais cuidado com as suas plantas

Fruteira cheia de maçãs vermelhas As maçãs vermelhas simbolizam a fartura de alimento em sua casa. Por isso, deixe sempre algumas maçãs vermelhas na fruteira da sua casa para atrair a energia de fartura e garantir que você possa alimentar a sua família sem passar necessidades neste outono-inverno.

Limpar as teias de aranha e o pó acumulado No verão, por causa das altas temperaturas, costumamos ficar mais tempo ao ar livre, nos refrescando. Agora com a chegada do outono e do inverno, passamos mais tempos em casa, em ambientes fechados, por isso é importante ficar atento a presença de teias de aranha e pó acumulado. Além de ter uma energia negativa, a poeira contribui para estados alérgicos, muito comuns no outono-inverno.

Abra as janelas e deixe o vento entrar Como as temperaturas abaixam e o vento se faz mais presente, temos a tendência a deixar as janelas fechadas por mais tempo no outono. Cuidado, ao deixar tudo fechado atrapalhamos a correta circulação da energia chi no nosso ambiente. Se o vento te incomodar, deixe as janelas abertas do seu cômodo enquanto estiver fora (assim o ar circula) e, quando você voltar, já pode fechá-las e usufruir de uma energia chi renovada.

Retire as folhas secas As folhas secas são a marca registrada do outono. É a época em que as árvores trocam a folhagem, as folhas trocam de cor e caem. Apesar de ser um cenário bonito, as folhas secas estão mortas e representam um chi negativo em sua casa. Por isso, nada de deixar folhas secas acumulando, retire-as logo.

Galhos pendentes em cima da casa Tem uma árvore no seu quintal, jardim ou na porta da sua casa? Ótimo, isso é indicado para a harmonização, mas tenha cuidado se a árvore tiver galhos pendentes para cima do seu telhado, principalmente se ele estiver encostando nas telhas. Além de ser perigoso para o telhado, o Feng Shui diz que esses galhos trazem a sensação de peso nos ombros para os moradores.

Mude a disposição dos móveis A palavra outono que dizer mudança, por isso é indicado que alguma mudança seja feita em sua casa para receber essa nova estação. O melhor é mudar a disposição dos móveis em casa, nem que seja chegar o sofá alguns centímetros para mais perto da janela, abrir mais espaço de circulação entre os móveis, tirar uma cama que está encostada na parede. A mudança é bem-vinda nesta estação, principalmente se ela tornar a circulação de energia na casa mais fluida.

Para ter um ambiente sempre harmonizado, o ideal é aplicar as técnicas do Feng Shui o ano todo, e adequar as necessidades do seu espaço com as estações do ano. Veja as dicas de harmonização e fluidificação da energia chi do Feng Shui para a chegada do outono Com a chegada do outono, as temperaturas devem se tornar mais amenas, a duração do período iluminado fica mais curta, as noites mais longas e as alterações na natureza pedem por uma harmonização diferente daquela utilizada por nós no verão. Veja algumas dicas simples do Feng Shui para aplicar em seu ambiente.