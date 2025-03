Inferno Astral de Touro: 21 de Março a 20 de Abril

Os trinta dias que antecedem o aniversário dos taurinos podem ser intensos – tanto para eles quanto para quem convive ao seu redor. Esse ciclo, conhecido como inferno astral de Touro, ocorre entre 21 de março e 20 de abril e marca um período de reflexão, desafios emocionais e uma certa instabilidade. É quase um "réveillon" particular dos taurinos, um momento de balanço sobre o ano que passou e as mudanças que estão por vir.

O inferno astral representa os 30 dias anteriores ao aniversário de um signo, quando a 12ª casa astrológica entra em destaque, trazendo uma carga emocional intensa. No caso de Touro, essa fase ocorre sob a influência de Áries, um signo impulsivo, direto e dinâmico, que contrasta fortemente com a paciência e a estabilidade taurina. Esse choque energético pode gerar atritos, além de trazer à tona desafios internos e externos.

Como lidar com o inferno astral de Touro?

Taurinos à flor da pele durante o inferno astral

5 Dicas Essenciais para Lidar com Taurinos no Inferno Astral

Seja paciente e respeite o tempo deles – Taurinos precisam processar emoções sem pressão externa. Evite mudanças bruscas – Manter uma rotina estável pode ajudar a reduzir a ansiedade. Ofereça conforto – Pequenos gestos de carinho fazem a diferença. Evite críticas excessivas – Em vez disso, opte por abordagens construtivas. Incentive o contato com a natureza – Passeios ao ar livre podem ser extremamente benéficos.

Superando o Inferno Astral de Touro

Atenção! Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Por exemplo, os aniversários no início de Touro (20 de abril a 20 de maio) experienciam o inferno astral antes dos taurinos que fazem aniversário mais tarde. Assim, quem nasceu em 21 de abril tem seu inferno astral de 20 de março a 20 de abril, enquanto quem nasceu em 18 de maio enfrenta essa fase de 18 de abril a 17 de maio. Entendido?

Perguntas Frequentes Sobre o Inferno Astral de Touro

No inferno astral de Touro, o signo anterior, Áries, desempenha um papel importante. Enquanto os taurinos refletem sobre suas vidas, representando a 12ª casa do Zodíaco, onde o subconsciente prevalece, as energias dos arianos estão em alta, cheios de vitalidade e otimismo. Essa diferença de energia pode gerar atritos, especialmente devido às características contrastantes de ambos os signos. Até mesmo as semelhanças entre esses signos podem ser fonte de conflitos. Ambos têm uma forte conexão com a sexualidade , o que os faz se darem bem na cama. No entanto, suas abordagens são bastante diferentes. O ariano busca aventuras e pode optar por encontros rápidos, enquanto o taurino valoriza um ambiente confortável e um sexo mais lento e intenso. Durante o inferno astral de Touro, essas diferenças podem levar a conflitos, mas é fundamental lembrar que essa fase logo passará. A paciência será essencial para superar essas divergências.– Se normalmente os taurinos já são conhecidos por sua determinação, durante o inferno astral isso se intensifica. Eles não apenas acreditam que estão certos – têm absoluta convicção disso, ignorando outros pontos de vista.– Se você deve dinheiro a um taurino, esse não é o melhor momento para atrasar pagamentos! O apego taurino ao dinheiro se intensifica nessa fase, tornando-os mais rígidos em relação a questões financeiras.– O ciúme de Touro não se limita aos relacionamentos amorosos – ele se estende a amizades, família e até animais de estimação. Durante o inferno astral, essa possessividade pode atingir níveis críticos.– A relação de Touro com a comida é sempre forte, mas nessa fase eles podem buscar mais conforto nos prazeres gastronômicos, seja para aliviar o estresse ou compensar o desequilíbrio emocional.Embora opossa ser um período difícil, lembre-se de que é uma fase passageira. É uma oportunidade para os taurinos refletirem sobre suas vidas.O inferno astral começa 30 dias antes do aniversário do Taurino e varia de acordo a data de nascimento.O inferno astral dura aproximadamente 30 dias, , sendo o período que antecede o aniversário do taurino.Representa a 12ª casa astrológica, relacionada a Áries, que tem características opostas à natureza de Touro.Práticas como meditação, conexão com a natureza e ambientes tranquilos ajudam os taurinos.Compreender o inferno astral de Touro pode facilitar a convivência e tornar esse período menos turbulento. Afinal, assim como qualquer fase astrológica, ele também passa – e logo os taurinos voltam ao seu equilíbrio natural!