Ritual de limpeza espiritual para depois do Carnaval

Depois do Carnaval , é hora de fazer umapara tirar do corpo todas as energias excessivas acumuladas durante os dias de festa e recomeçar o ano com boas vibrações.No Carnaval, curtimos com alegria a festa, com muita música, bebida e risadas. Mas essa festa também está cheia de excessos , do álcool, das drogas, da sexualidade. Ficamos muito tempo em multidões, trocando energias (boas e más) com centenas ou milhares de pessoas ao nosso redor. Para recomeçar o ano bem depois desta festa, sugerimos uma limpeza espiritual para deixar a sua aura leve.A limpeza é muito simples e foi recomendada pela famosa especialista em espiritualidade Márcia Fernandes. Você vai precisar de:Coloque a água em uma panela e macere bem os galhos de arruda na água com a ajuda de um socador, se não tiver faça com as mãos e talheres mesmo. Coloque o sal grosso e leve ao fogo por cerca de 3 minutos. Coloque em um recipiente limpo (como um balde, por exemplo) e leve para o banheiro. Tome o seu banho higiênico como de costume, depois, verifique se a temperatura da água está agradável e despeje essa água do pescoço para baixo.Esse banho pode ser feito em qualquer dia da semana e qualquer horário, entretanto o dia e horário mais indicados são na segunda-feira à noite. Coloque uma roupa confortável e durma com o banho no corpo.Existem alguns cuidados que podemos ter com o nosso corpo para que essa limpeza espiritual seja realizada por dentro e por fora, de forma mais intensa. São dicas simples para recompor a sua saúde física e espiritual: