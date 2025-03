Temporada de Áries: a energia da renovação e da espontaneidade

Áries não é somente uma regência, mas o início de todo o ano zodiacal, essa temporada pode ser um momento particularmente brilhante para novos começos — novos projetos, empregos, relacionamentos. E também, mais amplamente, é um momento para pensar com ousadia.

Feliz Ano Novo! Sinalizando o início do ano astrológico , asurge com a energia da renovação. Tudo ganha um novo potencial e parece que a vida está prestes a mudar.Depois da temporada de Peixes , que te deixou tão sintonizado às necessidades alheias que acabou se esquecendo das suas, a Era de Áries te chama de volta ao seu eu, sólido e afiado. A temporada de Peixes tem uma tendência a deixar as pessoas um pouco perdidas na interconectividade fluida do mundo; mas Áries — o primeiro signo astrológico , de 20 de março a 20 de abril —, é representado pelo carneiro, mas também recebe carinhosamente o apelido de recém-nascido do zodíaco. Se você tem o Sol em Áries, esse apelido pode soar um pouco ofensivo, mas não significa que você seja desamparado, imaturo ou infantil. Pelo contrário, trata-se de uma energia de novidade e potencial. A partir daqui, tudo é possível! Seja qual for o seu signo, está totalmente ao seu alcance fazer o que quiser, e estruturar a vida do jeito que você precisa. Assim como todos os signos que marcam o início de uma temporada,. É tempo de ter mais liberdade para tomar ações decisivas do que apenas esperar a ação do Universo. Como Áries não é somente uma regência, mas o início de todo o ano zodiacal, essa temporada pode ser um momento particularmente brilhante para novos começos — novos projetos, empregos, relacionamentos. E também, mais amplamente, é um momento para pensar com ousadia. Você não precisa moldar seus desejos ou atenuar expectativas quando, na verdade, está ao alcance de mudar tudo o que for possível. Todos os signos vão sentir os efeitos da temporada de Áries, mas Áries, Câncer Capricórnio sentirão mais. Esses signos realmente vão querer fazer algo acontecer e começar coisas novas.tende a ser quente, impulsiva e direta. É signo de fogo , também governado por Marte , do planeta da pulsão e do desejo. O fato de Marte compartilhar o nome com o deus da guerra pode dar a impressão de que Áries é, de alguma forma, um signo “bélico” ou particularmente agressivo. Bom, isso não é necessariamente verdade. A realidade é que Áries carrega consigo um senso de confiança e de vontade que o impulsiona para frente. Às vezes, essa confiança pode parecer agressão, mas geralmente é apenas franqueza, uma falta de vontade de planejar, de andar na ponta dos pés ou mentir. Você se sentirá agindo mais por impulso, e sofrerá menos quando o assunto for tomar decisões e, de certa forma, esse é um ponto positivo. É claro que você não poderá ser tão espontâneo o tempo todo. Você acabará desenvolvendo um bom senso de quando for seguro mergulhar de cabeça ou quando a escolha mais sábia requerer uma reflexão a mais. As escolhas que você toma agora podem afetar o seu futuro — tenha isso em mente, mesmo que seja por apenas um segundo.O lado oposto dessa energia quente é que Áries tende a não ser o mais atencioso ou cuidadoso dos signos; portanto, embora sua temporada possa ser um momento incrível para começar coisas novas, nem sempre é a melhor hora para pensar no futuro a longo prazo. Agora não é a melhor hora para joguinhos emocionais ou decepções. Na pior das hipóteses, a energia da Áries pode te tornar mais propenso a “pisar” nos sentimentos dos outros — não de propósito, mas porque você está se movendo em um ritmo acelerado, e não consegue parar para pensar.Durante a temporada de Áries, você não precisa que as pessoas acreditem em você — você simplesmente já tem a confiança de que necessita. Nesse período, você também não precisa que as pessoas lhe deem permissão, pois você já sabe que tem o direito de estar ali, exatamente da maneira como é. A temporada de Áries pode lhe dar a energia que você precisa para fazer o que quiser. Por que não? Você tem essa confiança reluzindo dentro de si, então use-a!