"Repara que o outono é mais estação da alma do que da natureza" Carlos Drummond de Andrade

4 cristais poderosos para o Equinócio de Outono

Jaspe Vermelho O Jaspe Vermelho é um cristal ideal para qualquer período de transição, porque ajuda a ter acesso à energia da Fonte ou energia da força da vida que flui através de todos nós. A pedra dá um impulso de vitalidade e força, ajudando a superar qualquer fadiga e carregando suas energias revigorantes. Também potencializa a paixão sexual nos relacionamentos e paixão pela vida. O Jaspe Vermelho traz coragem e O Jaspe Vermelho é um cristal ideal para qualquer período de transição, porque ajuda a ter acesso à energia da Fonte ou energia da força da vida que flui através de todos nós. A pedra dá um impulso de vitalidade e força, ajudando a superar qualquer fadiga e carregando suas energias revigorantes. Também potencializa a paixão sexual nos relacionamentos e paixão pela vida. O Jaspe Vermelho traz coragem e autoconfiança para lidar com qualquer situação ruim com clareza e convicção. Isso faz você permanecer determinado em seus desafios e contratempos, atraindo novas oportunidades. Também ajuda a seguir em frente, deixando o passado para trás e fazendo-o sentir energizado e entusiasmado para realizar seu potencial verdadeiro. Ver Jaspe Vermelho na Loja WeMystic

Malaquita A Malaquita é indicada tanto para o Equinócio de Outono quanto o da Primavera, por causa de suas propriedades únicas e potentes. Este é um dos cristais poderosos mais eficazes que existem. Caso você tenha alguma hesitação, dúvida ou medo de mudar, a Malaquita vai te ajudar a ter clareza, renovando seu senso de propósito. Ela é uma pedra que ajuda na transformação, renascimento e renovação. Os seus padrões de tons verde escuro e claro simbolizam cura, crescimento e abundância em novos começos. Trata-se de um cristal perfeito para quem tem problemas profundamente enraizados ou feridas que deseja curar. A Malaquita é usada desde tempos antigos como um talismã poderoso de proteção, que afasta A Malaquita é indicada tanto para o Equinócio de Outono quanto o da Primavera, por causa de suas propriedades únicas e potentes. Este é um dos cristais poderosos mais eficazes que existem. Caso você tenha alguma hesitação, dúvida ou medo de mudar, a Malaquita vai te ajudar a ter clareza, renovando seu senso de propósito. Ela é uma pedra que ajuda na transformação, renascimento e renovação. Os seus padrões de tons verde escuro e claro simbolizam cura, crescimento e abundância em novos começos. Trata-se de um cristal perfeito para quem tem problemas profundamente enraizados ou feridas que deseja curar. A Malaquita é usada desde tempos antigos como um talismã poderoso de proteção, que afasta magia negra energias negativas e espíritos malignos. Ela vai te manter seguro enquanto estiver em lugares desconhecidos e também te dará uma impulso de confiança para explorar o desconhecido e descobrir novos horizontes. Ver Malaquita na Loja WeMystic

Âmbar O Âmbar não é de fato um cristal, mas uma resina de árvore fossilizada. Porém, é um complemento perfeito para seu conjunto de cristais poderosos, devido às suas vibrações de apoio e equilíbrio. Como o Âmbar tem origem em árvores antigas que cresceram em terras milenares, possui energias potentes e sabedoria primordial. Ela ajuda você a passar por mudanças e se adaptar a novas circunstâncias com estabilidade e graça. O Âmbar tem poder de cura e abre bloqueios dentro do O Âmbar não é de fato um cristal, mas uma resina de árvore fossilizada. Porém, é um complemento perfeito para seu conjunto de cristais poderosos, devido às suas vibrações de apoio e equilíbrio. Como o Âmbar tem origem em árvores antigas que cresceram em terras milenares, possui energias potentes e sabedoria primordial. Ela ajuda você a passar por mudanças e se adaptar a novas circunstâncias com estabilidade e graça. O Âmbar tem poder de cura e abre bloqueios dentro do chakra do plexo solar, renovando a sua alegria de viver com energias quentes, ensolaradas e nutritivas. Use o Âmbar em sua vida para atrair prosperidade e boa sorte e eliminar a energia negativa. Ele também vai aumentar sua coragem e alegrar seu dia. Ver Âmbar na Loja WeMystic

Ônix Este é um dos cristais poderosos difíceis de vencer quando se trata de proteção e energia. O Ônix cria um campo de proteção potente em torno da sua aura, protegendo você de vazamentos de energia e vampiros energéticos. Ele ainda cura a aura, ajudando a fechar os buracos ou vazamentos existentes em seu campo de energia. Possui um poder de proteção tão grande que mantém quem o usa afastado de problemas desnecessários, experiências negativas e acidentes. Caso você esteja duvidando de si mesmo, o Ônix é um dos cristais poderosos perfeitos para você, porque libera rapidamente um pensamento obsessivo e Este é um dos cristais poderosos difíceis de vencer quando se trata de proteção e energia. O Ônix cria um campo de proteção potente em torno da sua aura, protegendo você de vazamentos de energia e vampiros energéticos. Ele ainda cura a aura, ajudando a fechar os buracos ou vazamentos existentes em seu campo de energia. Possui um poder de proteção tão grande que mantém quem o usa afastado de problemas desnecessários, experiências negativas e acidentes. Caso você esteja duvidando de si mesmo, o Ônix é um dos cristais poderosos perfeitos para você, porque libera rapidamente um pensamento obsessivo e autocrítica . Também te ajuda a recuperar o poder sobre sua vida, a se defender e não deixar ninguém fazer com que se sinta pequeno ou indigno. Você vai encontrar coragem para sair de sua zona de conforto e cortar ligações com pessoas ou situações tóxicas, avançando e fazendo um novo começo. Ver Ônix na Loja WeMystic

Em algumas partes do mundo, o Equinócio de março indica o início do outono, enquanto em outras significa que chegou a primavera. O Equinócio simboliza um período de transformação e transição de algo que está prestes a terminar, em uma coisa emocionante e nova. As energias durante esses ciclos são fortalecedoras e têm poder de revitalizar. Portanto, devemos aproveitar muito esses períodos do ano. Para potencializar sua renovação durante o Equinócio de outono, vamos te indicar 4 cristais poderosos para este período.Seja corajoso para deixar ir todas as coisas que você já superou há algum tempo. Aceite os recomeços, mas não se deixe levar pelos ventos de mudança que neste momento sopram mais forte do que nunca. Lembre-se de pedir ajuda à Mãe Natureza quando se sentir sozinho e perdido.Os rios, oceanos, árvores, lagos e rochas emitem vibrações que podem acalmar e estimular. Eles já estão neste planeta há milhares de anos e enfrentaram diversas tempestades, condições adversas, mas ainda estão serenos e repletos de sabedoria. O mesmo acontece com os cristais. Os cristais são muito inteligentes e qualquer pessoa que os utilize há algum tempo conhece sua força para ajudar e promover a cura em diferentes níveis, seja físico, mental, emocional ou espiritual. Veja quatro cristais poderosos para o período de Equinócio de Outono que podem te auxiliar em diversos aspectos. Escolha um ou dois deles seguindo própria intuição Esta é nossa seleção de cristais poderosos para usar no Equinócio de outono. Encontre o cristal que mais combina com suas circunstâncias pessoais e pelo qual você se sinta mais atraído. Ouça seu instinto e orientação interior e confie em si mesmo. Você pode usar os cristais como pingentes, pulseiras ou apenas mantê-los por perto em sua cama ou mesa. Acredite que eles vão ajudar você!