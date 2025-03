Ano Novo Astrológico 2025: novo ano, novos olhares!

Ano Novo Astrológico 2025: um pouco de história

NOVO ANO, NOVOS OLHARES

Primeiro de tudo: Respeite as necessidades do seu corpo. Parece simples, mas demanda consciência e confiança, pois muito provavelmente você irá constatar que as suas verdadeiras vontades não correspondem ao que a maioria irá fazer. Ou seja, quando todos quiserem socializar você poderá se sentir mais recolhido, quando todos quiserem tirar férias pode ser que você, na verdade, se sinta mais produtivo e por aí vai.

Segundo: Acompanhe os movimentos astrológicos. Além de eles te ajudarem a compreender suas sensações, também auxiliam num melhor planejamento. Claro que sempre teremos compromissos que não poderão ser adiados e que nem você poderá se ausentar, mas tem muitos outros que com certeza são possíveis, principalmente os projetos pessoais e até pequenos ajustes de comportamento que podem ser alinhados com base nos períodos astrológicos e já irão trazer muito mais fluidez pro seu dia a dia.

COMO SE PREPARAR PARA O GRANDE DIA?

Se você é do tipo que costuma ficar ansioso aos finais de ano e já começa o ano novo com aquela tensão de ter que estruturar metas e etc, já pode respirar tranquilo, porque a boa notícia é que até oainda tem chão, pois será no dia 20 de março de 2025. Fala a verdade, toda vez você tem aquela sensação de que o ano só começa mesmo depois do Carnaval , não é? Vou te explicar aqui o porquê essa sensação não é por acaso e te passar dicas para se sintonizar melhor com a energia dos astros e começar o ano muito mais preparado!Eu sei que te falaram que um novo ano começa sempre no dia 1 de janeiro e que todos os calendários, desde o que possa estar em cima de sua mesa do escritório até o que está no seu celular, confirmam isso, MAS você sabia que não era sempre assim? Há mais de 2 mil anos A.C. já foi encontrado registros das primeiras estruturas de calendário e eles eram pautados nos movimentos do sol e da lua . Com o passar de muitos anos, já no período do Império Romano, o calendário ganhou em sua estrutura a divisão dos meses e cada mês recebeu um nome em homenagem a um dos deuses mitológicos. E é aqui que você vai entender tudo... O primeiro mês do ano se chamava Martius – dedicado à Marte. Marte , na Astrologia , é o planeta regente de Áries que, por sua vez, é o primeiro signo do zodíaco. Sendo assim, oacontece sempre que oque, veja só, ocorre sempre no mês de março. Lembra do Martius que mencionei acima? Pois é! Agora você deve estar pensando que a lógica até tem fundamento, mas ao mesmo tempo se questionando o que aconteceu então para comemorarmos no primeiro de janeiro, certo? Bem, resumidamente, ao longo dos anos alguns imperadores foram realizando ajustes a seu bel prazer e posteriormente nos anos D.C a Igreja também foi realizando ajustes para adequação às datas comemorativas cristãs, até chegarmos no modelo atual que tanto nos distanciou da original e benéfica conexão com a natureza.Eu sei que parece desafiador se alinhar aos astros dentro do contexto em que estamos hoje, mas acredite: é possível sim e trará muito mais fluidez para a sua vida! Eu vou te passar algumas dicas que já vão te ajudar a respeitar o ritmo natural do seu corpo sem se abalar com as folhas do calendário e fazer valer toda a potência energética que os astros entregarão pra você.Aproveite para se colocar mais observador de você mesmo e entender que está tudo bem não estar necessariamente no mesmo ritmo que a maioria, pois quando saímos do piloto automático é bem natural que isso aconteça.Imagina que sensação gostosa poder fazer tudo do jeitinho que é melhor pra você e totalmente conectado com o Universo? Você já pode começar a partir de agora e iniciar um novo ano diferente. E pra te ajudar, veja como se preparar para o. Bora lá? Detemos o período mais importante, pois são os dias de véspera doe quando o Sol estará passando pelo signo de Peixes. Geralmente é nesse momento que bate uma falsa sensação de atraso pelo fato de o ano “já ter começado” e você poderá cair numa vibração de autocobrança.Não tente forçar a barra, porque você vai ver que não vai rolar, lembre-se que, ao contrário do que pensa a maioria, é um período de encerramento de ano. Estaremos todos mais sensíveis e buscando recolhimento, é hora de descansar! Portanto, aqui cabe realizar viagens, estar em contato com a natureza (especialmente o mar), realizar retiros, se reconectar com a sua fé e priorizar o seu bem-estar. Combinado? Vale a pena aproveitar a véspera do Ano Novo Astrológico 2025 para então traçar seus desejos e vontades para o novo ano, pois a vibração pisciana favorece reconexão com você mesmo e carrega forte vibração sonhadora que é excelente para a manifestação de tudo que deseja pra si. Ah! E relaxe, você verá que quando osua disposição irá aumentar e você sentirá uma força e tanto dentro de você para efetivamente começar o ano!