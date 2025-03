Ayurveda em estações: cuidados de Vata durante o Outono

Ayurveda em estações - Outono e o dosha Vata

já está entre termos familiares para uma grande parcela de indivíduos por todo mundo, principalmente entre os adeptos da medicina alternativa . Mesmo assim, é muito provável que apenas uma pequena porcentagem dessas pessoas já tenha, em algum momento, pensado sobre a relação que a filosofia do Ayurveda em estações do ano, como o Outono em estações é um sistema que visa o bem-estar e a saúde física, emocional e espiritual do ser humano. Ele é construída sobre bases bem sólidas, as quais englobam um estilo alimentar saudável e individualizado. Indo ainda mais além, na realidade é possível dizer que o Ayurveda é muito mais e se trata de um estilo de vida cuidadoso e regrado, em que o objetivo maior é a prevenção de doenças; o Ayurveda pode sim levar a cura de males já existentes, mas o que o sistema realmente deseja é prevenir que elas surjam. Todo o sistema foi construído e por muito tempo foi sendo aprimorado por uma infinidade de sábios, com objetivo de fornecer orientação sobre como podemos fazer um melhor uso de nossos corpos. Como já foi dito, todo o sistema funciona focado na saúde, e não na doença — segundo definição dada pela Organização Mundial de Saúde O.M.S, declarada que “saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meramente a ausência de doenças”. E é justamente nisso que o Ayurveda se pauta. Dentro do Ayurveda as pessoas são divididas e orientadas segundo seus chamados doshas , que são como algumas características que podem definir o que sobra e o que falta a um indivíduo; seria como um perfil biológico de alguém. Existem três doshas: o Vata , o Pitta e o Kapha , onde alguns demonstram características mais quentes e úmidas e outros mais frios e secos, por exemplo. E aqui entra a relação com as estações do ano.O outono se caracteriza como um estação mais fria e seca, onde a natureza está se preparando para a chegada do inverno. Durante essa preparação, ela sofre algumas metamorfoses como a quedas das folhas, por exemplo. Mas como os praticantes e adeptos do Ayurveda bem sabem, essas são qualidades que fazem parte do dosha Vata. Portanto, os que possuem esse dosha como predominante deveriam ter mais atenção e cuidado com as diferenças de temperatura nessa época do ano. Como já possuem abundância destas características, os indivíduos de Vata devem evitar, por exemplo, exposições prolongadas a ventos gelados e estar sempre bem agasalhados. Manter uma dieta mais rica em alimentos quentes como sopas, caldos, mingaus e chás também é excelente. O uso de temperos mais digestivos, como gengibre , pimenta do reino e cominho devem ser priorizados. E, é claro, que os outros doshas também devem ter atenção às suas correspondências. Se reserve a uma vida um pouco menos agitada o quanto for possível, com menos exposição audiovisual e exercícios menos intensos. Lembre-se que a natureza está em um ritmo mais leve e desacelerado, portanto nós também deveríamos seguir seu exemplo e reservar um tempo para poupar um nosso corpo de todo o estresse e esforço, físico, mental ou emocional. Dando o tempo devido de descanso ficamos mais dispostos para usufruir de todas as nossas capacidades para conduzir as demais estações.