Ritual da cebola para conseguir um emprego

Passo-a-passo para fazer o Ritual da Cebola

1 cebola roxa média com casca;

1 vasilha de vidro funda o suficiente para cobrir a cebola;

1 caneta azul;

Papel em branco;

Óleo de cozinha;

1 fita branca de mais ou menos ½ metro.

Com a atual situação financeira do nosso país, conseguir um emprego não tem sido uma tarefa fácil. São poucas vagas, muitos candidatos, muitas exigências para ser contratado. Tem gente que faz tudo direitinho: um bom currículo, uma boa apresentação na entrevista, mas mesmo assim não consegue a tão sonhada contratação. Você sabia que se você não estiver bem emocionalmente e espiritualmente você transmite isso para o seu recrutador? Através dos nossos atos, olhares e movimentos, transmitimos pela linguagem corporal uma energia negativa e não cativamos na entrevista, não nos tornamos uma presença marcante e ele acaba contratando outra pessoa. Quer acabar com isso e conquistar o emprego que você tanto quer? Veja como fazer um poderosoEm um papel em branco escreva a seguinte frase: “Preciso do meu emprego urgente no astral”. Em seguida, com uma faca parta a cebola ao meio, dobre o papel e coloque-o entre as duas partes da cebola e amarre com a fita branca, bem firme, e dê 3 nós. Coloque-a dentro da vasilha de vidro, e coloque óleo de cozinha até cobrir a cebola. Deixe-o à vista, e todos os dias olhe para a simpatia mentalizando a conquista do seu emprego. Assim que você conseguir conquistar o seu emprego, faça um agradecimento e jogue tudo em água corrente.Indicamos que você faça esse ritual em uma noite de lua nova , ela irá favorecer a conquista do seu emprego de forma mais rápida e eficaz. Boa sorte!