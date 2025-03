Equinócio de outono: faça o ritual para celebrar a chegada da estação

Ritual de Equinócio de Outono – Gratidão e Renovação de ciclo

como é um período de renovação, é indicado que as energias sejam renovadas, liberando o ambiente de energias estagnadas e atraindo energias positivas. Veja aqui como fazer uma limpeza energética do ambiente bem simples (é indicado fazer a limpeza energética após a limpeza física); Celebre com amigos: nossa sugestão é fazer um jantar no dia 20 de março com amigos próximos e queridos. Antes da refeição, unam-se à mesa e digam aquilo que conquistaram recentemente, aquilo que se sentem gratos, e compartilhem as suas alegria com os colegas ao seu redor.

Ritual de Purificação

é a data que marca o início desta estação climática. A partir do dia 20 de março , as temperaturas ficam mais amenas no hemisfério sul, indicando a chegada do outono. Outono vem do latim autumnus que significa "mudança", por isso essa época é considerada um período mudanças, de renovação, merecendo a celebração da sua chegada com um belo ritual.Os dias de equinócio são considerados especiais pois representam o equilíbrio da terra , isso porque são dias em que o período iluminado (dia) possui exatamente o mesmo tempo que o período escuro (a noite). Nos dias de equinócio, é indicado realizar um ritual festivo para fazer uma autoavaliação de tudo que foi plantado e colhido por você. É o encerramento de um ciclo para começar outro. Algumas sugestões do que é indicado fazer neste dia de equinócio de outono:Você pode também ir além e realizar um ritual de purificação de equinócio de outono.para realizar o ritual de purificação é preciso que você tenha em mente um propósito, algo que sinta que precisa de purificação, de libertação.essa purificação é indicada após a limpeza espiritual sugerida logo acima. Com um sino nas mãos, percorra todos os cantos da sua casa, foque mesmo nos cantos, que é onde a energia costuma ficar estagnada, os pensamentos negativos , as doenças. Em cada canto da casa, dê 11 badaladas com o sino, invocando energias positivas para dentro do seu lar. Depois de fazer isso em todos os cômodos , sacuda o seu corpo energeticamente por algum tempo, todo o corpo, vá respirando fundo e diminuindo o ritmo dos movimentos aos poucos, até parar. Quando parar, faça respirações profundas e sinta a energia circular pelo seu corpo.para manter a energia positiva e protetora por mais tempo dentro de sua casa, alguns objetos podem ajudar: cristais, objetos sagrados, incensos, baguás e também plantas.