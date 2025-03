5 combinações de óleos essenciais para o outono

Combinações de óleos essenciais para o outono

Combinação 1 – Cheirinho de outono

Combinação 2 – Sua casa com cheiro de chai (chá indiano)

3 gotas de óleo essencial de cardamomo;

3 gotas de óleo essencial de canela;

2 gotas de óleo essencial de cravo da índia;

1 gota de óleo essencial de gengibre.

Combinação 3 – Caminhando sobre as folhas de outono

5 gotas de óleo essencial de laranja;

1 gota de óleo essencial de patchouli;

1 gota de óleo essencial de gengibre.

Combinação 4 – Quente e aconchegante

5 gotas de óleo essencial de canela;

1 gota de óleo essencial de cravo da índia;

1 gota de óleo essencial de noz moscada.

Combinação 5 – Para dar energia

3 gotas de óleo essencial de laranja;

2 gotas de óleo essencial de cravo da índia;

2 gotas de óleo essencial de alecrim.

O outono é uma estação que muita gente gosta, pois não possui temperaturas extremas — não faz muito frio nem muito calor. É a época da queda das folhas, de renovar pensamentos, de buscar a calma e se preparar para o inverno que vai chegar. Veja como usufruir ao máximo dessa estação com deliciosas misturas de óleos essenciais para o outono, baseadas na aromaterapia Quer trazer a energia do outono para dentro da sua casa de forma harmoniosa e aconchegante? Aposte nas seguintes misturas:Traga o cheiro reconfortante de outono para dentro da sua casa:Sabe aquele chá indiano delicioso feito com leite? Reproduza esse aroma:Reproduza o cheiro das folhas secas ao caminhar num bosque:Traga o aconchego das especiarias com essa combinação:O friozinho do outono pode trazer com ele uma preguiça difícil de enfrentar. Veja como espantá-la e ganhar mais energia com essa combinação: