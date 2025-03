Significado espiritual de março – despertar da consciência

“Março traz novidade, a chegada de uma estação que limpa o que está velho e exalta o que é novo” Desconhecido

Cada mês possui um simbolismo particular. E omarca um momento muito intenso em nosso ano. É hora de avançar e se movimentar. Chegou o momento em que devemos olhar para o futuro sem pensar no passado . Veja mais sobre o significado espiritual de março neste artigo.O terceiro mês do ano vem para nos lembrar de não nos acomodarmos; é hora de agir de acordo com todos os nossos desejos e inspirações. Este será um período decisivo para o restante do ano, de dar impulso para iniciar ou retomar projetos abandonados. Durante o mês de março, você estará repleto de boas energias . Tomará decisões que terão consequências positivas nas próximas semanas. Estará focado em seus objetivos e com mais determinação do que nunca. Porém, a poderosa energia espiritual que emerge a partir deste mês pode afetar seus relacionamentos. Apenas as relações baseadas em sinceridade genuína e em base sólida vão sobreviver. Mesmo as coisas ruins que podem ser vividas trarão uma boa lição, ainda que você não perceba de forma imediata. Isso vai fazer você crescer emocionalmente.Para a astrologia celta , a terceira e quarta luas têm um lugar importante no mês de março, que marca o equinócio de primavera no hemisfério norte. Além disso, é impossível falar do significado espiritual de março sem citar a pedra do nascimento deste mês. A água-marinha é facilmente reconhecida por sua suave cor azul-esverdeada. A água-marinha é apreciada não apenas pela sua beleza, mas também por suas propriedades metafísicas e energéticas, sendo associada à calma, clareza mental e harmonia emocional.O significado espiritual de março também está ligado à numerologia . Por isso, não devemos ignorar o poder dos números e seus simbolismos. No quesito vibracional, março corresponde ao número 3, que é governado por Marte, o famoso deus da guerra.Os dias 6, 9, 12 e 20 de março são aqueles com energia vibracional mais alta, o que significa que são as datas mais poderosas. Estes dias possuem maior probabilidade de mudanças e eventos felizes. Você terá apenas coisas positivas e não precisará enfrentar obstáculos. A sorte estará com você quando se trata de amor e negócios.Felicidade e amizade são as qualidade principais das pessoas nascidas em março. O narciso e suas cores vivas e alegres é associado a este mês e às pessoas que nasceram nele.