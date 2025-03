Mercúrio Retrógrado em Áries começou — e dá pra sobreviver sem perder a cabeça!

O Impacto de Mercúrio Retrógrado em Áries

começa no dia 15 de março de 2025 e promete agitar nossa comunicação, impulsividade e até nossos eletrônicos! Para adicionar um tempero extra ao caos, um dia antes desse movimento retrógrado, tivemos um eclipse lunar total e umaem Virgem, amplificando os desafios e trazendo uma forte energia de revisão e transformação., então é bom se preparar para este período intenso. Mas calma! Nem tudo é um desastre — vamos entender como passar por esse ciclo da melhor forma possível.Quando Mercúrio está em Áries , nossa comunicação fica direta, impulsiva e até um pouco afiada. No modo retrógrado, essa energia pode causar mal-entendidos, discussões precipitadas e decisões impensadas. Além disso, como Áries é um signo de ação, podemos sentir frustração quando as coisas não saem como planejado. Esse trânsito também pode afetar o funcionamento de aparelhos eletrônicos, gerar atrasos e trazer situações do passado para serem resolvidas. O eclipse lunar total em Virgem que antecede esse movimento retrógrado adiciona um fator de purificação e reavaliação. Virgem é um signo que lida com detalhes e organização, e a Lua de Sangue pode trazer à tona questões emocionais reprimidas, principalmente relacionadas ao trabalho, rotina e saúde. Esse evento ilumina aquilo que precisa ser mudado, e Mercúrio retrógrado nos dá a oportunidade de revisar, reestruturar e consertar o que não está funcionando.Nem tudo é ruim! Esse período é excelente para:Agora que você já sentiu um gostinho do que esperar pelas próximas semanas, chegou a hora de receber alguns conselhos mais direcionados, não é mesmo? Veja como seu signo (solar, lunar e/ou ascendente) pode fazer um bom proveito desse tão temido evento astrológico.Mercúrio retrógrado em Áries pode ser um desafio, mas também uma oportunidade para revisar, corrigir e reavaliar nossas vidas. Com paciência, atenção e flexibilidade, podemos transformar esse período em um momento de crescimento e aprendizado. Boa sorte!