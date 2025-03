Limpeza espiritual: 4 ervas que substituem a sálvia branca

Propriedades da sálvia branca

Alecrim O alecrim é uma planta de jardim comum que você pode cultivar em quase qualquer lugar - até na janela da cozinha. Diz-se que o alecrim protege sua casa contra a negatividade e vincula sua alma ao seu corpo. A erva também melhora a memória, cria fluxo de energia e promove a fidelidade. Honestamente, é uma excelente erva disponível para todas as ocasiões.

Lavanda Como o alecrim, a Como o alecrim, a lavanda é uma planta de jardim comum que pode ser cultivada em casa e é muito bonita de se ver quando você não a usa para feitiços ou limpeza. Quando queimada, a lavanda libera um perfume agradável que pode acalmar e relaxar. Diz-se que a lavanda pode ajudar a curar traumas, tristezas e aliviar a ansiedade e a depressão . Oferece proteção e promove amor e paz de espírito.

Cedro O cedro está associado ao poder e à longevidade. Quando queimado, pode ser ótimo para limpar e purificar um local ou certos objetos. O cedro também pode proteger novamente o espírito negativo de entrar em casa e atrair amor e riqueza.

Folhas de louro As As folhas de louro são muito populares na bruxaria e podem ser adicionadas a muitos feitiços, rituais e poções. Ao usá-las em uma limpeza de fumaça, o poder das folhas pode banir a negatividade e os maus espíritos e criar visões psíquicas. Diz-se também que eles podem aliviar a ansiedade.

O ato de usar uma limpeza com fumaça para afastar a energia negativa e limpar uma casa de espíritos tem sido uma prática comum há muitos anos, mas se tornou mais popular graças à tendência da bruxaria . Todos, desde influenciadores das redes sociais, sites de bem-estar e até grandes redes de lojas, estão falando sobre os benefícios de limpar seu espaço com fumaça. Confira as ervas que substituem a. De fato, o ritual sagrado com fumaça que é praticado pelos povos indígenas há séculos. E, infelizmente, o problema com essa popularidade crescente é o uso excessivo daSalvia Apiana, também conhecida como, é uma erva usada para abençoar, curar e purificar qualquer pessoa ou objeto. Tribos indígenas da América do Norte usavam a sálvia branca em seus rituais. Hoje em dia, muitas pessoas continuam fazendo seus rituais de limpeza contendo sálvia branca; e, como tal, essa planta está sendo colhida em exagero ou colhida incorretamente devido à alta demanda. Muitos povos nativos agora estão preocupados que a planta possa ser extinta se essa colheita em massa continuar. Mas não se preocupe! Se você optar por evitar a sálvia branca , existem inúmeras outras ervas que, quando queimadas, oferecem benefícios de limpeza semelhantes. Aqui temos uma lista de ervas para te ajudar a limpar seu espaço sem ser cultural ou ambientalmente insensível - porque quem quer essa energia negativa?