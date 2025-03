Vênus Retrógrado em Áries 2025: o caos que você não pediu, mas vai ter que encarar

O que é Vênus retrógrado?

Como Vênus retrógrado em Áries vai impactar sua vida?

1. Autoestima em risco: espelho, espelho meu...

2. Relacionamentos: o passado voltou, e agora?

3. Dinheiro: controle o impulso de gastar

Como sobreviver a Vênus Retrógrado em Áries?

Se você está sentindo que sua vida amorosa e financeira está prestes a entrar em um verdadeiro teste de resistência, pode culpar os astros:começa no dia 1 de março de 2025 e promete balançar as estruturas dos relacionamentos, da autoestima e do bolso. Esse trânsito nos convida a reavaliar a forma como lidamos com o amor (inclusive o amor-próprio ) e o dinheiro, trazendo à tona questões que talvez preferíssemos deixar debaixo do tapete. Para apimentar ainda mais a situação, a partir de 26 de março, Vênus retorna a Peixes , um signo sensível e sonhador, adicionando um toque emocional e nostálgico ao caos. Mas calma! Nem tudo está perdido. Se soubermos usar esse período com inteligência, podemos sair dele mais fortes e mais sábios. Quer saber como? Vem com a gente!Antes de entrar no desespero, vamos entender: quando um planeta está retrógrado, sua influência se volta para dentro, empurrando-nos para uma revisão interna. No caso de Vênus, isso significa que nossa autoestima, relacionamentos e dinheiro passam por um verdadeiro check-up. E quando Vênus está em Áries , a energia é intensa, direta e impaciente. Aqui não tem enrolação: se algo não está funcionando, esse trânsito vai esfregar isso na sua cara. Depois, com a entrada em Peixes, o tom muda para um drama emocional, onde romantizamos até aquilo que já devia ter ficado para trás.Durante esse trânsito, é possível que você questione sua própria imagem. Aquela roupa que você amava pode começar a parecer cafona, o corte de cabelo pode parecer um erro e a vontade de mudar tudo de forma impulsiva pode bater forte. Respire fundo antes de fazer qualquer alteração radical.Se tem um trânsito famoso por trazer ex de volta, é esse! Mas antes de cair na armadilha do "oi, sumida(o)", lembre-se: existe uma razão para esse relacionamento ter terminado. Se algo precisar ser resolvido, resolva, mas não caia em ciladas emocionais.Áries adora uma decisão impulsiva, mas Vênus retrógrado pede que você reavalie seus gastos. Evite compras grandes e não faça investimentos arriscados. O arrependimento pode vir com força total.Quando Vênus retornar a Peixes em 26 de março, as emoções ficarão mais intensas. Pode ser um momento de compreensão e cura, mas também de ilusões. Tenha atenção! Vênus retrógrado em Áries pode ser um baita desafio, mas também é um convite para revisar a forma como nos relacionamos com nós mesmos, com os outros e com o dinheiro. Use esse período com sabedoria e saia dele mais forte!