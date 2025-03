As cores da maquiagem e da fantasia de Carnaval, o que atraem?

As cores do Carnaval: veja como atrair a energia certa para a sua festa

Se você apostou numa fantasia com vermelho As maquiagens e fantasias de carnaval em vermelho atraem a energia da sedução . Se você está indo ao carnaval com a intenção de seduzir e encontrar um parceiro para celebrar, essa é a cor ideal!

Cores do Carnaval - Se escolheu tons de amarelo A cor amarela é a cor mais propícia para conhecer novas pessoas. Fazer novas amizades , encontrar um paquera ou mesmo um grupo legal para curtir a farra é mais fácil com a predominância da cor amarela.

Se você acha que o Carnaval é uma festa em tons de rosa Se você acha que um amor de carnaval pode dar certo e se transformar em um romance de verdade, aposte na fantasia e maquiagem cor de rosa! Rosa atrai a energia do amor e você poderá despertar uma grande paixão pelos bloquinhos por aí.

Se vai arriscar tudo numa fantasia laranja No carnaval, nós costumamos comer mal e ingerir mais bebidas alcoólicas do que o normal, por isso, nossa saúde pode ficar prejudicada. A cor laranja ajuda a preservar a nossa saúde e inspira mais consciência para evitar exageros, por isso, aposte em: muita água mineral, moderação no álcool, táxi (ou Uber) para voltar para casa e fantasia e maquiagem laranja!

Cores do Carnaval - Se o verde é a sua cor escolhida O verde é uma cor que ajuda a eliminar energias negativas . Se você é daquelas pessoas sensitivas que após frequentar um local com multidão se sente carregado, com peso nas costas, sugerimos utilizar uma fantasia verde para evitar essa sensação.

Apostou no violeta? Boa escolha! A cor violeta (ou roxa) é ideal para equilibrar as emoções. Portanto, se você é daquelas pessoas que têm emoções à flor da pele, essa pode ser uma boa cor para sua maquiagem ou fantasia de carnaval. Se você fica muito ciumento com seu parceiro(a), se fica mais exaltado e acaba brigando por bobagens na rua ou cai no choro após beber um pouco mais, aposte no violeta para evitar esse turbilhão de emoções.

Com uma fantasia em azul índigo, não tem como errar! Após um dia inteiro de festas, as nossas energias ficam escassas. Se você vai curtir o carnaval por vários dias seguidos, sugerimos uma maquiagem e fantasia na cor índigo, já que essa cor é ideal para recarregar as energias perdidas.

E se você escolheu o azul, então que seja azul claro! O azul é a cor que atrai a paz , por isso se você vai para um local com multidão e quer promover a paz ao seu redor, sugerimos uma maquiagem e fantasia de carnaval com predominância do azul claro.

Nos dias de carnaval, só o que a gente quer é festejar e se divertir em paz, certo? São dias de alegria, de descanso, de celebrar a festa popular mais famosa do Brasil. Mas antes de decidir qual vai ser a sua fantasia de carnaval ou qual a maquiagem você vai usar, que tal descobrir o que as cores do carnaval atraem para a sua comemoração? Descubra abaixo.Cada cor possui uma vibração diferente, e elas atraem energias variadas para o nosso astral. No carnaval, costumamos frequentar locais de aglomeração de pessoas, cada uma com uma energia diferente, por isso a troca energética é muito grande. Portanto, o ideal é escolher uma fantasia de carnaval ou maquiagem e acessórios que possua a vibração que você precisa para curtir a festa despreocupado com as energias que irá trazer para casa. Veja abaixo as cores e as energias que elas atraem:Agora que você já sabe o significado das cores é só escolher a sua fantasia, a sua maquiagem e cair na festa! Bom carnaval a todos!