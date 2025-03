Simpatia Para Arranjar um Amor Nesse Carnaval

Quando o amor de Carnaval sobrevive à Quarta-feira de Cinzas

Simpatia para encontrar um amor no Carnaval

Mel puro;

1 cubinho de rapadura;

1 rosa vermelha;

1/2 colher de talco.

Esmague a rapadura e misture com o mel, as pétalas de rosa e o talco, formando uma pasta. Passe um pouquinho da mistura sobre o peito, mentalizando o desejo de viver um Carnaval leve, feliz e cheio de paixão. Repita cada vez que for sair para a folia.

Entre um burburinho e outro, há quem encontre a alma gêmea no meio do bloquinho, no baile à fantasia ou até no trio elétrico. E você, quer entrar para essa estatística? Então, conheça esta simpatia de Carnaval para atrair um amor!Carnaval é sinônimo de festa, curtição e, claro, muito beijo na boca . Enquanto alguns relacionamentos se desfazem e desencontros acontecem, o clássico bordão "eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem" ecoa pelas ruas. Mas a verdade é que, no meio do caos, há quem tropece no próprio destino e comece uma história de amor para a vida inteira. Já ouviu dizer que amor de Carnaval não existe? Pois há quem jure que o cupido, longe de ser um anjo inocente, sai distribuindo flechadas aleatórias entre blocos, escolas de samba, bailes e camarotes. E se esse for o seu ano? Afinal, alguns amores resistem à Quarta-feira de Cinzas… e o seu pode ser um deles!Não se sinta sozinho no meio da multidão! Faça esta simpatia com fé e curta intensamente – e com responsabilidade – a magia do Carnaval.Quem sabe esse não é o empurrãozinho que faltava para um encontro especial?