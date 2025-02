Sol em Peixes: como essa energia vai mexer com seu signo?

Sol em Peixes: o que esperar dessa temporada?

Como o Sol em Peixes vai impactar cada signo?

Áries Esse é um período para pisar no freio e se reconectar consigo mesmo. O momento pede mais introspecção, e os sonhos podem trazer mensagens valiosas. Mas não se irrite se as coisas parecerem mais lentas do que você gostaria. Aproveite para descansar e planejar os próximos passos.

Touro Seu lado sonhador ganha destaque e a vida social pode se tornar um campo de conexões profundas e inspiradoras. Mas mantenha os pés no chão e evite promessas que soam boas demais para serem verdade. O segredo está em curtir o encanto sem se perder nele.

Gêmeos Sua intuição pode abrir portas na carreira, trazendo ideias inovadoras e reflexões poderosas. No entanto, o excesso de possibilidades pode gerar dispersão. Organize seus pensamentos antes de agir para não perder oportunidades importantes.

Câncer Expandir horizontes está no seu radar, seja por meio de viagens, estudos ou novas perspectivas. É uma ótima fase para aprender e se conectar com algo maior. Mas fique atento para não se afogar em emoções profundas sem um direcionamento claro.

Leão Essa fase traz transformações internas intensas e a oportunidade de se libertar de emoções reprimidas . A vulnerabilidade pode ser desconfortável, mas também muito curativa. Confie no processo e permita-se renascer mais forte.

Virgem Os relacionamentos tomam um tom mais emocional e podem parecer um verdadeiro mar de sensações. Nem tudo será preto no branco, mas o aprendizado estará em equilibrar empatia e autoafirmação sem perder o próprio rumo.

Libra A rotina pede um toque de criatividade e sensibilidade. Pequenas mudanças nos hábitos diários podem transformar seu bem-estar. Mas cuidado para não procrastinar demais ou se perder em devaneios, pois disciplina também faz parte do jogo.

Escorpião Inspiração e paixão estão em alta, impulsionando sua criatividade e romances. Essa fase pode ser incrível para expressar sentimentos e explorar novas formas de prazer. Mas lembre-se de manter um olhar atento para não se perder em ilusões amorosas.

Sagitário As emoções do passado podem ressurgir, especialmente ligadas à família e ao lar. Use esse momento para curar velhas feridas e criar espaço para algo novo. Mas evite fugir das emoções através de distrações superficiais.

Capricórnio Sua mente está mais criativa e aberta a novas ideias. Histórias inspiradoras e aprendizados inesperados podem surgir, então mantenha-se receptivo. Mas não se apegue demais à racionalidade, pois a intuição será sua grande aliada agora.

Aquário Esse é um período para repensar valores e administrar melhor os recursos financeiros. Seguir sua intuição pode trazer ganhos inesperados, mas evite gastos impulsivos e mantenha um planejamento realista.

Peixes Essa é sua hora de brilhar e mostrar ao mundo sua verdadeira essência. Sua energia está magnética e pode atrair oportunidades incríveis. Mas lembre-se de manter os pés no chão para não se perder em devaneios.

No dia 18 de fevereiro de 2025, às 7h07, a entrada dotraz uma temporada de dissolução de barreiras, emoção à flor da pele e intuição aguçada. Até o dia 20 de março, quando o Sol ingressa em Áries marcando o equinócio de outono e o início do ano novo astrológico , estaremos navegando em mares profundos, guiados por sonhos, inspiração e uma sensibilidade fora do comum. Se você sentiu que a temporada de Aquário foi um estouro mental, cheia de insights, rebeldia e vontade de mudar o mundo, agora é hora de se entregar ao fluxo do invisível. Peixes é o signo da empatia, da espiritualidade e da arte, e nos convida a acessar um estado de consciência onde a lógica cede espaço para o sentir.Durante esse período, a energia está mais fluida e subjetiva. É um momento propício para praticar o desapego , soltar ressentimentos e se conectar com a própria essência. Sonhos podem se tornar mais vívidos, as emoções mais intensas e as coincidências podem parecer sinais do universo. Mas também há desafios: a dificuldade de estabelecer limites, a tendência a escapismos (olá, maratonas de séries e horas rolando o feed no TikTok) e uma certa nebulosidade que pode dificultar decisões lógicas. Esse é o período ideal para explorar a arte, a música, a escrita e qualquer forma de expressão criativa. Meditação , terapias energéticas e práticas espirituais também ganham força. E para quem busca romance? O amor está no ar de forma intensa, romântica e, às vezes, iludida. Fique atento para não projetar ideais irreais nas relações.A temporada doé um convite para sentir, criar e transcender. Use esse período para se reconectar com sua essência, mas sem perder a noção de realidade. Quando o Sol entrar em Áries , aí sim, será hora de agir. Até lá, aproveite para sonhar, mas sem esquecer de remar!

