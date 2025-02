Horóscopo do Dia para Libra

Você ingressa hoje em seu ciclo de aniversário. Isso significa que há uma tendência forte em conseguir consertar erros do passado que acabaram por esgota-lo emocionalmente. Más interpretações e julgamentos baseados em aparências poderão ser revertidos.

Trabalho

O progresso é positivo e dentro do esperado. Você será capaz de lidar com tarefas complexas e tomar decisões importantes. No entanto, mantenha a humildade para vivenciar esse sucesso por mais tempo.