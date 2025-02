Lucidez Espiritual – Qual é a Sua e Por que Ela é Tão Importante?

O significado de lucidez espiritual

“Nada mais sã do que a lucidez de alguns tipos de loucura” Rosa Berg

A Lucidez na jornada espiritual e no despertar da consciência

Saber que estamos no umbral: o segredo

“A lucidez é um luxo que nem todos se podem permitir” José Saramago

E o que significa na prática saber que estamos no umbral?

“Resistimos, aos trancos, já nem sei se foi escolha ou solavanco. Difícil arrancar uma certa lucidez disso tudo” Caio Fernando Abreu

Quando começamos a estudar a espiritualidade , vamos ouvir muitas vezes a palavra lucidez. E nenhum conceito combina mais com despertar espiritual do que a. Mas o que é a lucidez? Qual é a sua lucidez espiritual? O que ela tem a ver com evolução espiritual ? Leia o artigo e descubra!Se pegarmos um dicionário, vamos encontrar a seguinte definição para lucidez: estado da pessoa lúcida, que compreende bem, expressa suas ideias com clareza e utiliza perfeitamente suas faculdades mentais. Lucidez tem a ver com percepção, com a habilidade de entender o que se passa em volta. Por isso, sempre que pensamos em despertar da consciência , a lucidez aparece como a chave que vai abrir essa porta. Através dela, vamos aguçando a nossa percepção e ativando as nossas faculdades mentais e mediúnicas. Através da lucidez, conseguimos despertar a mente e nos aproximar da espiritualidade. E descobrir qual é a sua lucidez espiritual é importantíssimo.Nessa jornada, o primeiro passo diz respeito à matéria. Não conseguir ter uma compreensão mínima do mundo em que vivemos e como ele funciona impede o despertar. De nada adianta acumular muito conhecimento espiritual, mas ser incapaz de entender as dificuldades humanas de uma encarnação para, através delas, conseguir entender o mundo como o pano de fundo para uma jornada evolutiva de muitas consciências. Sem ela, podemos conceber um mundo fictício, baseado em nossas próprias experiências e centrado em nosso próprio umbigo.Desta forma, temos uma compreensão parcial sobre os acontecimentos, pois levamos em consideração somente a nossa experiência. A falta de lucidez também pode trazer sofrimento, pois ficamos mais propensos a encarar as dificuldades como grandes injustiças, enxergando o mundo como um lugar essencialmente mal, desigual, onde a arbitrariedade impera. A lucidez, portanto, é a medida que equilibra a nossa visão sobre a realidade. Saber onde estamos e porque estamos nos proporciona a possibilidade de ter uma postura perante a vida que favorece o nosso desenvolvimento. Ela também evita que sejamos levados pela leviandade, pelas propostas metafísicas que atrasam nosso desenvolvimento, pois nos ajuda a exercer a criticidade.Quando falamos em despertar, falamos em lucidez. Enquanto a maior parte das pessoas está adormecida, preocupada com questões ligadas somente a matéria, quem abre a lucidez começa a ter um pensamento espiritual que escapa da teoria e invade a prática. Ter lucidez significa enxergar. Ela se conecta com nosso espírito, pois ele passa a ser o protagonista da nossa jornada. Qual é a sua lucidez espiritual? Você está prestando atenção nisso? É através da lucidez que conseguimos desenvolver a mediunidade . Seja através da intuição ou de experiências ainda mais intensas como a clarividência, qualquer que seja a experiência com o astral ela pode ser perdida quando a nossa lucidez fica comprometida. Quem estuda Projeção Astral sabe bem disso. Não há experiência sem a lucidez. Quem consegue sair do corpo não pode ter emoções fortes como o medo ou a agitação, pois, na mesma hora o espírito será puxado para o corpo e a experiência vai acabar ali. Todas as práticas que existem para as saídas do corpo envolvem trabalhar a lucidez, seja através dos chakras ou buscando ter uma consciência do longo da rotina do dia, mantendo os pensamentos elevados e uma postura equilibrada. É um estilo de vida, muito mais que um conceito ou uma técnica. É também a lucidez que serve de bússola em nosso caminho, já que ela é o motor da racionalização. Ela nos ajuda a direcionar a nossa jornada conforme a nossa evolução, pois, quanto mais estudamos e descobrimos sobre a vida e sobre a nossa essência espiritual, mais desejamos progredir e buscamos novas perspectivas.Como a lucidez tem a ver com a percepção daquilo que nos rodeia e com a maneira como encaramos os acontecimentos da vida, podemos dizer que ter a consciência exata de onde estamos pode mudar absolutamente tudo. Pode ser duro de aceitar, pois a vida inteira somos ensinados a enxergar a vida mais cor-de-rosa. Mas a verdade é que vivemos nas camadas mais densas de uma dimensão chamada umbral . Sim, todos que estão aqui encarnados são moradores do umbral. E digo mais: todas as noites quando seu espírito de desprende do corpo, ele sai no umbral. Quase todas as pessoas andam no umbral, independente do nível da consciência espiritual.A resposta parece simples, mas não se engane. Manter a lucidez no umbral não é nada fácil. Para conseguir compreender como manter a lucidez no umbral, é preciso ter em mente o sistema do qual fazemos parte e porque estamos aqui. Para isso, sou obrigada a contrariar novamente uma ideia muito comum sobre a vida: viemos aqui para sermos felizes, pois, deus nos fez para alcançarmos todos os nossos objetivos. Infelizmente, isso não é verdade. Quem acredita totalmente nessa afirmação ou possui os olhos cerrados para o que acontece ao próximo, as dificuldades do outro, ou está usando deus para justificar os seus próprios privilégios e a visão de vida descomplicada que o conforto financeiro proporciona. Obviamente, a felicidade faz parte da nossa jornada espiritual, mas ela não é o nosso único objetivo. Pelo contrário, viemos aqui para aprender. E aprender nem sempre é fácil, já que escolhemos a experiência e o resgate de equívocos passados como forma de evolução. Logo, encontramos muito mais dificuldades na vida do que facilidades.Quando esperamos que um ser mágico nos justifique através do que entendemos por felicidade , uma vez que assumimos ser este o nosso propósito, não vamos conseguir aceitar os acontecimentos mais complicados e que aceleram o nosso crescimento. Todos enfrentam trânsito, tem boletos para pagar, questões afetivas mal resolvidas, traumas, dificuldades existenciais. A sociedade é um caos diário, e a nossa existência está muito mais ligada a sentido do ditado “matar um leão por dia” do que pensar que o mundo deve atender aos nossos desejos. E manter a lucidez no umbral é aprender a lidar com as emoções e manter a calma quando algo não acontece da forma que esperamos. Um carro que quebra, um problema burocrático, desequilíbrio financeiro, uma doença, perda ou separação. Estamos aqui para isso mesmo, para enfrentar dificuldade e não para receber facilidades. Portanto, quando buscamos manter a lucidez vamos acabar adotando uma postura mais resiliente perante as dificuldades, mantendo o foco sempre na lição e no crescimento que os momentos turbulentos trazem. Tiramos o foco do ego e do desejo, para passar a viver sob uma perspectiva mais espiritualizada, baseada na aceitação das dificuldades. Isso é lucidez. Manter a calma e buscar sempre dominar as emoções, seja qual for a dificuldade enfrentada. Claro que, enquanto humanos, há certas tempestades que vão ser mais difíceis de atravessar do que outras, mas é garantido que quanto mais tentamos nos posicionar de forma lúcida perante a vida, mais fácil vai ficando a nossa jornada.