Banho para sorte rápida: afaste o azar!

Banho de Imersão

Se você tem uma banheira em casa, encha-a com água em uma temperatura bem agradável e relaxante e adicione todo o conteúdo do saquinho de Sal de Banho para Sorte Rápida (aproximadamente 100 gramas). Mexa um pouco para que possa se dissolver e entre. Mantenha-se na água por pelo menos 20 minutos, deite e relaxe. Sinta que o sal e o sândalo estão tirando todo esse peso e baixa vibração do seu corpo e deixando-o purificado com a energia da sorte. Mas lembre-se de não mergulhar a cabeça na banheira, apenas do pescoço para baixo. Depois, basta enxugar-se suavemente com uma toalha limpa, não enxágue.