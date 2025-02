7 Dicas do Feng Shui Para Trazer a Energia da Saúde Para Sua Casa

Como atrair a energia de cura do Feng Shui para a saúde

Mantenha arrumado Deixe tudo arrumado e limpo. Se houver objetos quebrados ou sem uso, remova-os. É preciso que este lugar esteja com a energia viva, sem as energias densas de sujeira, desordem e desuso.

Verifique o estado de manutenção É importante que este lado esteja livre de umidade e de coisas inacabadas. Se for preciso uma nova pintura, retoque. Se não der para retocar no momento, você pode tentar ocultar as partes danificadas com um quatro ou peça de decoração.

Muita luz Quanto mais Quanto mais luz natural a parte Leste da sua casa receber, melhor. Deixe janelas, cortinas e porta abertas para a benção do sol. Se não for possível, coloque luz artificial. Um abajur e lâmpadas mais fortes para afastar a energia da escuridão da região da saúde de sua casa.

Plantas As plantas são as melhores representantes da vida que podemos ter em casa. Escolha plantas fortes, verdes, com flores, mas sem espinhos. Não mantenha plantas mortas nessa área de maneira nenhuma. Se desejar, coloque plantas que afastam As plantas são as melhores representantes da vida que podemos ter em casa. Escolha plantas fortes, verdes, com flores, mas sem espinhos. Não mantenha plantas mortas nessa área de maneira nenhuma. Se desejar, coloque plantas que afastam energias negativas , como a Espada de São Jorge, Pimenteira e Arruda, por exemplo, e aquelas que atraem sorte, como o Bambu da sorte

Pedras Nesta área da sua casa, coloque três pedras verdes da sua preferência. Pode ser um Nesta área da sua casa, coloque três pedras verdes da sua preferência. Pode ser um quartzo verde , uma jade, jaspe, aventurina ou qual você mais gostar. A energia desta cor nas pedras traz a força da Mãe Terra para a sua saúde, elas irão ajudar a completar a harmonização.

Espelho O espelho ajuda a simbolizar o sol em ambientes pouco iluminados. Ele reflete a luz existente no ambiente. Apenas tenha cuidado com a utilização excessiva do espelho. Dê preferência para um espelho redondo (por não ter quinas) e escreva atrás dele: “Eu tenho muita saúde” antes de colocá-lo na parede.

Mentalize a saúde É importante que você pense positivo e atraia mentalmente a energia da saúde para si mesmo e para sua casa. Faça a mentalização positiva todos os dias, repita para si mesmo: Eu tenho boa saúde. Visualize-se feliz e curado. De bem com a vida.

A saúde é o bem mais valioso que nós temos. Quando a saúde está abalada, todas as demais áreas da nossa vida ficam prejudicadas. Todos os meios que podem trazer benefícios e ajudar na recuperação da saúde são bem-vindos. Hoje vamos mostrar o que o Feng Shui considera como energia de cura para a saúde para que você tenha em casa. Confira as dicas do Feng Shui para trazer a energia da saúde.As dicas dadas abaixo são muito simples, mas acredite, são muito eficazes. Elas foram dadas pela consultora de Feng Shui Stela Vecchi.Segundo o Feng Shui, existe uma relação entre o lado Leste da casa e a Saúde. Esta é área que recebe os primeiros raios de sol pela manhã , e a energia do sol é vital para nosso bem-estar, saúde física, mental, energética, espiritual. Por isso, localize a parte Leste da sua casa e siga alguns cuidados simples:Essas dicas do Feng Shui para trazer a energia da saúde irão atrair as melhores circunstâncias para que você possa reestabelecer e fortalecer a sua saúde.