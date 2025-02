Descubra o Significado da Pedra Jade

Pedra Jade Pedra de proteção que ajuda a transmutar as energias negativas em energias positivas. Ver na Loja Online

Significado da Pedra Jade

Propriedades e benefícios da pedra Jade

Para o corpo emocional e espiritual

Dissipa más energias das pessoas, funcionando como uma pedra de proteção

Atrai sorte

Melhora o estado emocional – aliado ao 4º chakra, essa pedra traz equilíbrio das nossas emoções

Harmoniza ambientes

Aumenta a concentração – traz paz, serenidade e calma

Para o corpo físico

O jade é uma pedra de cura, especialmente para doenças dos rins, colaborando para o nosso sistema imunológico.

Como promovem o desenvolvimento do equilíbrio, a pedra jade ajuda a evitar o medo e as fobias

Por trazer calma e serenidade, ela colabora para a tomada de decisões e para a qualidade do sono

Reduz os sintomas de reumatismo, artrite e desconforto gástrico

Por emitir íons negativos, o jade é muito utilizado em terapias antienvelhecimento

O jade amarela é especial no tratamento de doenças que envolvam veias: entupimento, trombose, É ideal também para evitar o inchaço, sendo muito indicada para mulheres grávidas.

Acredita-se que o jade verde atrai dinheiro, por isso muitos orientais carregam na carteira pequenas pedrinhas de jade.

Para que serve a Pedra Jade? Como usar?

Pedra Jade e Pedra Jade Nefrita

Pedra Jade: com um tom verde leitoso, ela traz tranquilidade, acalma os pensamentos e afasta as energias negativas do corpo e da mente. Ao retirar essas vibrações negativas, ela promove uma limpeza nas toxinas do corpo e é muito eficaz no uso com crianças.

Pedra Jade Nefrita: essa variação da Pedra Jade possui uma tonalidade mais intensa. Ela auxilia na transmutação das vibrações negativas em energia positiva, promovendo calma, paz interior e autoconfiança. Ligada ao chakra coronário, ela pode auxiliar em relações amorosas e curas emocionais.

Cuidados especiais com as Pedras Jade

Faça uma limpeza energética quinzenal com um pano seco e depois defumando a sua pedra com um Incenso de Sândalo. Você pode também mergulhá-la em água salgada. Pode ser água do mar ou uma mistura caseira de água filtrada com algum sal energético, como o Sal de Banho de Sândalo

Para aumentar a carga energética da sua pedra deixe-a na janela para tomar um banho de sol ou um banho de Lua Cheia por pelo menos 4 horas. Você pode deixá-la em contato com uma Drusa de Ametista por algumas horas também.

Quando não estiver usando, guarde-o em uma caixa de madeira ou um saquinho de tecido para não danificar e arranhar a sua peça.

Curiosidades sobre a Jade

Chakra: ligado ao 4º chakra

Saúde: traz equilíbrio emocional e hormonal

Indicação: para dores e inflamações diversas

Signo: pedra indicada para todos os signos

Profissão: o jade é indicado para os seguintes profissionais - comunicadores, Educadores, Músicos, Jardineiros, Enfermeiras, Fazendeiros, Militares e Veterinários.

Tipo de energia: de limpeza e de proteção

Composição Química: silicato de alumínio e sódio

Principais jazidas: Oriente médio, China, Estados Unidos, Itália e Rússia.

A pedra jade é adorada pelas pessoas do Oriente. Cheia de significados e propriedades utilizadas há milênios pelos povos orientais, descubra por que ela é tão preciosa. Ela pode ser encontrada em duas variações, que possuem diferentes tonalidades de verde: a Pedra Jade Nefrita e a Pedra Jade . A segunda tem um tom mais leitoso e é mais rara, mas ambas trazem diversos benefícios com as suas propriedades de cura, tanto física quanto emocional. Na sua composição encontramos elementos como o silicato de alumínio e o sódio, e a sua cor verde é muitas vezes associada a dinheiro e prosperidade.Derivada do espanhol piedra de hijada, a palavra “Jade” significa pedra do flanco. Para muitos povos, acredita-se que o nome surgiu pela tradição indígena de utilizar a pedra como ferramenta de cura para os rins. Símbolo de pureza, serenidade e a essência concentrada do amor, a Jade é uma pedra idolatrada pelos Orientais. Existe ainda uma lenda chinesa ao seu respeito, afirmando que ao bater de leve esse cristal, o som emitido se assemelha à voz da pessoa amada. No Egito e também no Ocidente, especificamente no México, povos da antiguidade também possuíam tradições com a pedra Jade. Eram conhecidos por colocar o cristal na boca dos mortos antes do enterro como sinal de proteção. Além da sua beleza ímpar e um alto valor comercial e histórico, ela é conhecida por seus benefícios ao corpo físico, espiritual e emocional. Existem dois tipos de Jade, a Jadeite e a Nefrite ou Nefrita . Ambas possuem as mesmas propriedades curativas, no entanto, a Jadeite é mais translúcida e mais rara, por isso é mais ambicionada do que a Nefrite.São muitas as propriedades da pedra Jade, em diversos aspectos. Seus benefícios começam por suas cores, pois todas as diferentes tonalidades possuem propriedades curativas, onde cada cor protege um órgão diferente. O que há em comum entre todas elas é uma importante propriedade de melhorar a existência do utilização como um todo. A Jade proporciona uma limpeza física e emocional do nosso corpo, afastando pensamentos desnecessários e removendo toxinas do corpo físico. São muitas, veja as principais relacionadas tanto ao corpo físico quanto espiritual e emocional.A Jade é uma pedra do amor e das boas energias. Portanto, traz benefícios a harmonia dos ambientes, ao equilíbrio das emoções e a concentração. Por consequência, proporciona sentimentos de paz, serenidade e uma maior capacidade de amar. Se você possui medos e/ou fobias, a Jade ajuda a amenizar ou evitar o desenvolvimento desse tipo de desequilíbrio. Uma vez que apazígua a mente, esse cristal faz com que seus problemas pareçam mais fáceis de serem solucionados e que você se liberte de pensamentos e energias negativas. Se existe inveja e maus fluídos ao seu redor, a Jade também atua como pedra de proteção (especialmente para crianças), dissipando a energia densa e atraindo a sorte.Jade é uma pedra de cura, especialmente para doenças dos rins, colaborando para o nosso sistema imunológico. Para o coração e sistema vascular, contribui para o bom funcionamento de veias e artérias, prevenindo entupimentos e tromboses. Por trazer calma e serenidade, ela colabora para a tomada de decisões e para a qualidade do sono . Também reduz os sintomas de reumatismo, artrite e desconforto gástrico. Por emitir íons negativos, a Jade é muito utilizada em terapias antienvelhecimento.Comece limpando sua pedra. Por ser um cristal que segura energias negativas para proteger seu portador, ela deve ser purificada ao menos uma vez por mês. Limpe a pedra em água corrente com sal grosso. Você pode garantir essa purificação enterrando-a por 5 minutos. Em seguida, deixa-a exposta à luz do Sol por cerca de 1 hora. E para equilibrar a força espiritual da Jade, exponha à luz da Lua por 4 horas. Feito isso, você pode usar o cristal no dia a dia como joia. Com isso irá atrair boa sorte e aumentar seu poder de atração. Para efeitos terapêuticos, você poderá posicionar a Jade sobre seu 4º Chackra (Cardíaco), visualizando uma luz verde saindo dele e cobrindo todo o seu corpo. Mas se deseja proteção, energia e abundância para sua casa ou escritório, escolha uma pedra maior e deixe que ela fique exposta em um local fixo na sala ou no seu quarto. Você pode utilizar a sua Pedra Jade preferida em um altar, para que ele espalhe a sua energia de cura no seu local sagrado ou você pode também colocá-la na sua mesa de cabeceira ou perto da entrada da sua casa. Antes de utilizá-la faça uma limpeza energética mergulhando-a em água salgada. Pode ser água do mar ou uma mistura caseira feita com água filtrada e sal grosso, como o Sal de Banho de Sândalo. Após essa limpeza, seque bem a sua pedra com um pano limpo e deixe-a na janela para tomar um banho de sol por pelo menos uma hora.Os dois tipos de pedra Jade possuem benefícios extras que podem se diferir:Apesar de ser indicada para pessoas de todos os signos, a Jade pode ser melhor aproveitada por pessoas com determinadas profissões como comunicadores, educadores, músicos, jardineiros, enfermeiras, fazendeiros, militares e veterinários. É composta por silicato de alumínio e sódio, tendo suas principais jazidas no Oriente Médio, China, Estados Unidos Itália e Rússia. Acredita-se que a Jade verde atrai dinheiro, por isso muitos orientais carregam na carteira pequenas pedrinhas de Jade. Não custa nada tentar também, não é? Essas são as principais curiosidades sobre a pedra de Jade: