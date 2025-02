Simpatia para afastar amor indesejado: afaste o homem que lhe faz mal

Simpatia para afastar amor indesejado com Pó de Sumiço Sabe o pó-de-pirlimpimpim presente na obra O sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato? Ele era usado pelas crianças para desaparecerem. Você pode criar o seu próprio pó para dar sumiço naquela pessoa indesejada que não sai do seu pé. Você vai precisar de: 1 colher de sopa de canela em pó; 1 colher de sopa de noz moscada; ½ folha de papel de jornal do dia; 1 panela e 1 prato de louça. Como fazer: Compre um jornal do dia, corte a primeira página na metade e queime-a dentro de uma panela resistente até que o papel se transforme em cinzas. Pegue essas cinzas, coloque em um prato de louça e junte a noz moscada e a canela em pó. O seu pó de sumiço está pronto. Passe algumas pitadas do produto no local onde essa pessoa irá estar, no sofá, na porta de casa, no banco da cozinha, etc. Não precisa exagerar, só um pouco é suficiente para causar o efeito de repelente nessa pessoa indesejada, e se você colocar muito, ela pode perceber pelo cheiro e pela cor escura do pó. Você pode guardar o restante do pó para outras ocasiões. Essa simpatia é indicada para quem tem uma pessoa indesejada em sua vida que está constantemente aparecendo por perto, pois ela precisa estar em contato com o pó para ter eficácia. Sabe o pó-de-pirlimpimpim presente na obra O sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato? Ele era usado pelas crianças para desaparecerem. Você pode criar o seu próprio pó para dar sumiço naquela pessoa indesejada que não sai do seu pé.



Simpatia das águas que levam a pessoa indesejada Sabe aquela sensação de que gostaria que passasse um rio na sua vida e levasse essa pessoa indesejada para longe? Você pode trazer essa sensação através dessa simpatia das águas. Ela é ideal para afastar uma pessoa indesejada sem que ela precise ter contato com a simpatia para ter efeito (como acontece na simpatia do pó de sumiço, descrita acima). Você vai precisar de: 3 papeis em branco; Caneta; Um rio para jogar os papéis, mar ou, em último caso, na privada de casa. Pegue três papeis em branco e escreva em cada um deles: No primeiro, escreva: “Não te quero mais. Que as águas te levem e não te tragam de volta.” No segundo, escreva: “Não penses em mim.” No terceiro, escreva: “Assim como foi jogado, rodou, sumiu e se afogou.” Jogue um bilhete por dia, durante três dias consecutivos, nas águas. Pode ser no rio, mar ou na própria privada (e dê uma longa descarga). Sabe aquela sensação de que gostaria que passasse um rio na sua vida e levasse essa pessoa indesejada para longe? Você pode trazer essa sensação através dessa simpatia das águas. Ela é ideal para afastar uma pessoa indesejada sem que ela precise ter contato com a simpatia para ter efeito (como acontece na simpatia do pó de sumiço, descrita acima).Pegue três papeis em branco e escreva em cada um deles:



Simpatia dos cubos de gelo Para “congelar” a pessoa indesejada longe de você, você pode utilizar essa simpatia. Ela é interessante para quem quer Para “congelar” a pessoa indesejada longe de você, você pode utilizar essa simpatia. Ela é interessante para quem quer afastar alguém de você, mas com possibilidade de reversão. Se você não tem certeza que não quer essa pessoa para sempre, sabe que ela nesse momento é indesejada, mas que pode vir a se arrepender depois, opte por essa simpatia, pois ela pode ser revertida.

Alguns relacionamentos nos fazem tão mal que é preciso tirar a pessoa da nossa vida, e normalmente só depois do afastamento é que percebemos o quanto aquela relação nos era prejudicial. O ditado “antes só do que mal acompanhado” é uma verdade, e se você precisa afastar um amor indesejado, um ex-namorado que não te deixa em paz ou um marido que não aceitou o fim do relacionamento, pode fazer uso de umade você.Vamos mostrar aqui 3 diferentes simpatias para afastar uma pessoa que lhe faz mal. Leia todas e faça aquela que mais mexer com você e que mais se adequar ao seu caso. Cada pessoa tem uma afinidade com um tipo diferente de simpatia, e colocando fé e acreditando em seu poder, ela irá afastar essa pessoa da sua convivência. Experimente uma dessas simpatias para afastar amor indesejado!