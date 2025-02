Significado espiritual de fevereiro: o mês da purificação

“Fevereiro é o mês de início de ciclo, quando se toma decisões e o impulso para a vida brilhar” Desconhecido

O significado espiritual de fevereiro

O significado simbólico de fevereiro

Flor do mês de fevereiro - violeta

Fevereiro é um mês no qual buscamos manter nossa estabilidade e calma depois de diversas celebrações que acontecem no fim e começo do ano. No Brasil, também pode ser o mês do Carnaval . Para os romanos, oé um tempo que devemos nos voltar para a limpeza interior. A origem da palavra fevereiro vem do termo em latim februa, que era um festival anual de purificação que ocorria durante as Lupercales. A celebração era feita em uma data que hoje acredita-se ser 15 de fevereiro. Depois da fundação de Roma e o nascimento do Império Romano, a capital do mundo usou o nome dos festivais para designar o mês em que eram realizados. Naquela época, tratava-se do último mês do ano. Veja a seguir, um pouco mais sobre o significado espiritual de fevereiro.Dedicar um mês do ano para a purificação não é nada mal. Depois do início do ano movimentado, é interessante se concentrar um pouco em limpar seu corpo e mente. Com as celebrações de fim e começo do ano, é possível que tenhamos entrado em contato com muitas pessoas com energias positivas , mas também com aquelas carregadas de más vibrações. Fevereiro é um mês de transição, que se busca mudança de ares e saneamento da vida anterior. Após nos purificarmos, vamos desfrutar de novas energias para enfrentar os meses seguintes.O significado espiritual de fevereiro também tem a ver com a numerologia . O poder dos números e seus simbolismos não devem ser ignorados. No quesito vibracional, fevereiro corresponde ao número 2. E o que isso significa? Uma das explicações mais comuns por trás desse número está em suas próprias ações. Pessoas que passam tempo ajudando os outros, provavelmente vão visualizar com frequência este número. De fato, isso quer dizer que o altruísmo deles é reconhecido, mas também, que às vezes precisam se voltar mais para si mesmos. Isso não significa que você deve parar de ajudar os outros, mas que precisa se distanciar um pouco para cuidar de si mesmo. Otambém está ligado à sua missão de introspecção. Este número pode aparecer quando você sentir que não está ajudando as pessoas o quanto gostaria e, em seguida, vai ajudar você a encontrar a energia necessária para isso. Os anjos estão cientes que você é uma pessoa pura, boa e altruísta e eles não vão te julgar. Eles apenas lembram que você deve seguir um determinado caminho. O número 2 é somente amor: ame a si mesmo, seus amigos, sua família e toda a humanidade.Contemplar violetas que florescem é uma imagem de inspiração e esperança. Sua fragrância é doce e esta flor tem sido usada há séculos como um ingrediente para perfumes que ajudam a despertar o amor. É muito adequado ter violetas por perto nos momentos contemplativos de fevereiro.