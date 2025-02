Calendário Astrológico Fevereiro 2025

Tchau, planetas retrógrados!

O coração vibra com a Lua Cheia

Calendário Astrológico Fevereiro de 2025 - Aberta a temporada de sonhos

já é, naturalmente, um mês agitado, no qual as ideias, os projetos e as promessas de ano novo começam a entrar mais na rotina, normalmente de forma obstinada! Para dar aquele gás aos projetos pessoais, o ideal é aproveitar a primeira metade do mês, durante a qual ainda estamos sob a influência do astral de Aquário — um signo fixo, racional e pragmático em muitas coisas. Confira agora oO grande presente do mês é começar fechando uma série de retrogradações, todas em planetas gigantes, que apesar do pouco impacto no cotidiano, exercem grande influência nos planos a longo prazo, quando observados em perspectiva. São eles: Urano , que retomou o movimento direto no dia 30 de janeiro, e Júpiter , que retoma no dia 4. Como resultado, há uma clareza maior sobre as potências, o alcance e o tamanho das ambições que a retrogradação mostrou. Agora, todos esses anseios ganham velocidade, principalmente os que competem à área profissional, acadêmica ou às realizações pessoais, que podem incluir viagens, intercâmbios e mudanças.Já a, que acontece no dia 12, mexe mais com os relacionamentos e estabelece novos parâmetros de intimidade, decisivos para firmar alguns vínculos e dispersar outros. Nas relações desequilibradas, as incompatibilidades gritarão alto e será necessário reavaliar o quanto as pessoas das quais você tem se cercado estão - ou não - alinhadas com a vida que você está construindo. Separar os próprios ideais de realização pessoal das expectativas dos outros sobre você será fundamental para não perder de vista as metas já criadas anteriormente. O que pode significar mergulhar em momentos de introspecção ou mesmo delimitar melhor os limites nos seus relacionamentos, sejam eles íntimos ou de trabalho.Comno dia 14, o que antes dependia da racionalidade passa a ser comandado pela emoção. Mesmo as decisões mais práticas seguem pouco os pensamentos lógicos, enquanto os insights, abstrações e intuições quase inconscientes tomam à frente. Esse é um período criativo e super benéfico para quem trabalha com arte, comunicação e qualquer área que envolva uma certa sensibilidade. Em outros contextos essa mudança no astral pode se apresentar como uma forte necessidade de alinhar melhor as áreas práticas da vida ao campo sutil, buscando mais equilíbrio entre quem se é e o que se oferece ao mundo. No dia 18 a temporada pisciana começa oficialmente e amplifica a sensação de instabilidade, já que as emoções não dão trégua. Peixes sente muito. Por isso, durante a passagem do Sol por esse signo, todo o Zodíaco fica mais suscetível às ondas de sentimentos que se sobrepõem à ordem. A paixão, o desejo, a alegria e a euforia, mas também a fúria, a decepção e a dor se tornam combustível para a ação, o que pode levar a atitudes extremas. No dia 27, atransborda todos os limites dessas emoções, formando o clima perfeito para momentos de profunda intimidade. O segredo é não fugir e aceitar a vulnerabilidade como um caminho para o entendimento mútuo. Também é importante, durante toda essa temporada, prestar mais atenção à linguagem sutil do universo: os sonhos, através dos quais o inconsciente se comunica.