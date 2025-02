10 ervas poderosas para atrair bons fluídos

Propriedades de 10 ervas poderosas:

Artemísia O nome O nome Artemísia vem do grego Artemis, a deusa da fertilidade e da feminilidade, por isso acredita-se que essa erva atraia bons fluidos para a mulher, ajudando-a a engravidar. Ela também traz entusiasmo e vitalidade, excelente para recuperação de momento de extremo cansaço ou de baixa energia. Enfeite sua casa com Artemísia e sinta os bons fluidos que ela atrai.

Arruda Uma velha conhecida de todos nós, a arruda é utilizada pelas benzedeiras para afastar o mau olhado – e é muito eficaz nesta proteção. Ela é também a erva do arrependimento, pois nos ajuda a ver com clareza os nossos próprios erros e também a tomar as decisões mais acertadas.

Manjericão O manjericão é uma erva associada à prosperidade. Acredita-se que se você plantar os sete tipos diferentes de manjericão em casa, irá atrair dinheiro para sua vida. Plante as sete ervas em vasinhos, regue diariamente e deixe em um lugar ensolarado, quando elas começarem a crescer, quer dizer que a prosperidade está chegando. Além disso, o manjericão tem poderes estimulantes e revigorantes.

Ervas poderosas - Tomilho Essa plantinha de fácil cultivo e perfume delicioso atrai vigor e lucidez na hora de tomar decisões importantes. Ela também é poderosa para afastar a melancolia. Elas perfumam o ambiente, e suas folhas secas também são muito cheirosas.

Sálvia O nome sálvia vem do latim Salvare, que evoca salvação, cura. É com a queima da sálvia que os curandeiros combatiam a peste de lugares infectados. Tê-la em casa previne que os moradoras sofram acidentes ou sejam acometidos por doenças graves, ela também promove a sensação imediata de força e bem estar.

Hortelã Essa erva é calmante e harmonizadora, tê-la em casa é importante para dissolver a raiva e evitar atitudes precipitadas dos moradores. Em tempos de conflitos, tome o chá, ou tome um banho com folhinhas de hortelã a aproveite seus poderes terapêuticos.

Ervas poderosas - Salsinha A salsinha é conhecida como o tempero da juventude. Muito utilizada como tempero, ela ajuda a restaurar a saúde e a força dos moradores da casa. Ela também traz entusiasmo, regula ciclos menstruais e ainda é um poderoso anticancerígeno.

Louro O louro é a erva da glória, da fama. Não é à toa que na época dos grandes imperadores Greco-romanos o louro fosse utilizado como um adorno que conferia poder. Essa erva ainda tem propriedades purificadoras e relaxantes.

Ervas poderosas - Mirra A mirra foi um dos presentes dados pelos 3 reis magos ao menino Jesus na ocasião de seu nascimento pois ela possui fortes propriedades de proteção. Ter um vaso de mirra em casa afasta toda e qualquer energia negativa que possa rondar, protegendo o ambiente. Você pode queimar as folhas secas para aproveitar o aroma, um incenso natural e proteger a sua casa.

Alecrim O alecrim é uma erva com inúmeras funcionalidades. É muito utilizada como tempero, pelo seu sabor e aroma deliciosos. Ela é conhecida como a erva do amor e da felicidade, por isso os herboristas indicam que quem procura um namorado deve andar sempre com raminho de alecrim na carteira. Ela é também a erva da inocência, espanta maus espíritos, purifica a energia de pessoas e lugares, evoca felicidade e recordações felizes.

Você já ouviu falar no poder das ervas para atrair boas energias , fortalecer o bem-estar e oferecer proteção? Além de naturais, elas são aliadas poderosas na busca por saúde, amor, prosperidade e equilíbrio no dia a dia. Seja em chás, banhos, defumações ou amuletos, as ervas carregam propriedades únicas que podem transformar sua energia e seu ambiente. Confira as propriedades de 10e descubra como aproveitá-las ao máximo!