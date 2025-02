Orações da Umbanda para rezar em Fevereiro: o mês de Iemanjá

Orações da Umbanda para Fevereiro: 2 de fevereiro – Dia de Iemanjá

Celebrações a Iemanjá na Umbanda

Orações da Umbanda para Fevereiro - Oração de Iemanjá para pular as 7 ondas

“Doce, meiga e querida Mãe Iemanjá. Vós permitísseis que no seio de vossa morada se formassem as primitivas formas de vida, Que foram o berço de toda a criação, De toda a natureza e de toda a humanidade. Aceitai nossas preces de reconhecimento e amor. Que lampejos que emanam de vosso diáfano manto de estrelas venham, Como benéficas vibrações espirituais, Para aliviar os males, curar aos doentes, apaziguar os nossos irmãos revoltados, consolar os corações aflitos. Que flores e oferendas que depositamos em vosso tapete sagrado sejam por vós aceitas Quando entrarmos nas águas para vos ofertá-las sejam ondas do mar portadoras de vossos fluídos divinos. Fazei, Senhora Rainha das Águas, com que a espuma das ondas, Em sua alvura imaculada, Traga-nos a presença de Oxalá. Limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerenças. Que os nossos corpos, tocados por vossas águas sagradas, Libertem-se em cada onda que passa, De todos os males materiais e espirituais. Que a primeira onda a nos tocar afaste de nossas mentes todos os eventuais desejos de vingança; Que a segunda lave nossos corações e nosso espírito, Para que não nos atinham as infâmias e malquerenças de nossos desafetos; Que a terceira onda afaste a vaidade de nossos corações; Que a quarta lave nosso corpo de todos os males e doenças físicas Para que, sadios, possamos prosseguir; Que a quinta onda afaste de nossa mente a ganância e a cobiça; Que a sexta onda venha carregada de flores E que o nosso maior deseja seja o de cultivar o amor fraternal que deve existir entre todos os homens; E que ao passar a sétima onda, nós, puros e limpos de mente e alma, possamos ver, ainda que por alguns segundos, É o que humildemente vos suplicam os filhos de Umbanda. ”

Oração de Iemanjá para conseguir um novo emprego

“Minha mãe querida Iemanjá. Minha Rainha, faça com que eu (diga o seu nome) consiga um emprego em uma semana e que neste emprego eu possa desenvolver o melhor trabalho possível, possa ser respeitada(o) e reconhecida(o) pelo meu esforço, possa fazer verdadeiros amigos e ser muito feliz neste emprego que já vem a caminho. Obrigada minha Rainha Iemanjá, sei que serei atendida(o), Minha protetora Iemanjá.”

Orações da Umbanda - Oração a Iemanjá para pedir proteção

“Divina mãe, protetora dos pescadores e que governa a humanidade, dai-nos proteção. Oh, doce Iemanjá, limpai as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade (faça seu pedido). Ajude-nos descarregando as nossas matérias de todas as impurezas e que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Odoyá!”

Oração de Iemanjá para abrir caminhos

“Ó soberana mãe das águas, venha a mim nesse momento de aflição, com minha fé e devoção ascendo esta vela, (acenda uma vela azul) para iluminar meus pedidos e caminhos. Ó mãe Iemanjá, assim como controla a força das águas, venha e ajude-me no que eu necessito, (faça seus pedidos com fé). Com seu manto azul perolado, cubra a minha vida de alegrias e todos aqueles que me estão ao redor e aos que pensam ser meus inimigos, essa mãe soberana, mude os pensamentos para que se tornem dignos e lhes tire o ódio do coração. Ajude a resolver o que me aflige e me acompanhe nesta jornada para que males não me alcancem. Ó soberana mãe Iemanjá, desde já lhe agradeço, pois tenho fé que estarás comigo. Omio omiodo ya!”

Fevereiro é um mês especial para os devotos da Umbanda, pois celebra uma das Orixás mais poderosas e amadas:. Embora seu dia oficial seja 2 de fevereiro, na Umbanda, todo o mês é dedicado a essa grande mãe, símbolo da fertilidade, proteção e amor incondicional.Conhecida também como Janaína, Iemanjá é considerada a mãe de todos os Orixás e é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes. Sua energia é cultuada por umbandistas, candomblecistas e até por fiéis de outras tradições, que encontram nela um porto seguro para suas preces. Mães pedem por proteção aos filhos, casais buscam bênçãos para seus relacionamentos e muitas pessoas recorrem a ela em momentos de aflição, confiando em seu acolhimento e força. Se quiser conhecer mais sobre a história e os mitos de Iemanjá, clique aqui No, milhares de fiéis se vestem de branco e se dirigem ao mar para prestar homenagens à Rainha das Águas. Em, a maior festa acontece na foz do, onde devotos entregam flores, perfumes, espelhos e outros presentes que simbolizam sua devoção. Orações, cantam e rituais marcam esse dia de fé e conexão. Mas a celebração de Iemanjá não acontece apenas em fevereiro. No Réveillon, especialmente no Rio de Janeiro, é comum que multidões vão às praias para saudar a Orixá. Barquinhos com oferendas são lançados ao mar, enquanto fiéis tomam o tradicional banho de pipoca e pulam as sete ondas, pedindo proteção e prosperidade para o novo ano. Que este mês de fevereiro seja um momento de renovação e bênçãos sob a luz de Iemanjá!Reze com muita fé:Se tudo o que você precisa nesse momento é um novo emprego para mudar a sua vida, peça à Rainha do Mar, ela irá te ouvir:Proteção nunca é demais, especialmente se essa benção vier de Iemanjá. A Umbanda recomenda essa breve mas poderosa oração:Se os seus caminhos estão fechados, você se sente sem rumo e precisa da luz de Iemanjá para te guiar, faça essa oração com muita fé, todos os dias: