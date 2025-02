Previsões do baralho cigano em fevereiro para todos os signos!

As previsões do baralho cigano em fevereiro têm A Carta como energia principal para Câncer, e sugere que o mês será voltado para a comunicação e para a chegada de novas informações. Pode ser que você receba uma notícia importante ou que precise comunicar algo relevante. Este é um bom período para esclarecer dúvidas e tomar decisões com base em informações frescas.A Cegonha traz consigo mudanças positivas, principalmente em questões que envolvem renovação. As oportunidades surgem no momento em que você for capaz de se adaptar a essas mudanças e for ousado o suficiente para seguir em frente. Este mês é ideal para iniciar novos projetos ou até recomeçar em áreas que precisam de uma transformação.O Rato simboliza a perda, o desgaste e a falta de atenção aos detalhes. Você pode se sentir sobrecarregado por pequenas preocupações ou problemas que, se não forem resolvidos, podem se agravar. Fique atento às perdas invisíveis e tente não deixar que os pequenos desafios afetem sua energia de forma negativa.A carta dos Peixes sugere que você confie mais em sua intuição. Este é um momento para se conectar com o lado espiritual e emocional. Deixe de lado as preocupações excessivas e procure se guiar pelo seu sexto sentido , tomando decisões com base no que sente ser o melhor para você.