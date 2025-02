Banho de Iemanjá: 3 Poderosos Banhos com Bênçãos do Mar

Odôiyá Rainha do Mar: 3 poderosos banhos de Iemanjá

Banho mágico de Iemanjá Você vai precisar de: 1 punhado da erva colônia; 1 punhado de 1 punhado da erva colônia; 1 punhado de jasmim ; 1 punhado de pétalas de rosa branca; 1 punhado de flores de Alfazema; 1 punhado de oriri; 1 punhado das flores e folhas de pata de vaca; 4 litros de água. Como realizar esse banho mágico? Em um sábado de manhã, coloque os 4 litros de água para ferver. Assim que levantar fervura, adicione todos os ingredientes citados acima e com uma colher de pau, misture por 5 minutos em sentido horário (tem necessariamente que ser nesse sentido, é só copiar o sentido de rotação do relógio). Depois, tampe a panela e deixe descansando durante 3 horas. Após esse período, coe a mistura e despeje em um balde. No banheiro, complete o balde com mais água do chuveiro para ficar muita água para o seu banho mágico. Feito isso, tome um banho normalmente, bem calmo, relaxado, tentando atrair energias positivas para o ambiente. Se for possível, utilize sabonetes e shampoos bem aromatizados e sais de banho. Por fim, despeje a água do banho mágico da cabeça aos pés, pedindo repetidamente à Iemanjá pelo seu desejo. Atenção: alertamos que Iemanjá só atende a pedidos feitos para o bem, para o seu benefício, desde que o seu desejo não prejudique ninguém. Não tente realizar esse banho para prejudicar ninguém, pois além de não surtir efeito, ele pode voltar contra você. Só realize feitiços e banhos mágicos para promover o bem.



Banho de purificação de Iemanjá para afastar negatividade Você vai precisar de: 3 rosas brancas; 3 palmas brancas; 3 cravos brancos; 3 colheres (de sopa) de flores de 3 rosas brancas; 3 palmas brancas; 3 cravos brancos; 3 colheres (de sopa) de flores de alfazema seca; 3 colheres (de sopa) de perfume de alfazema; 4 litros de água. Como realizar esse banho de purificação? Coloque a água para ferver. Assim que levantar fervura, acrescente as pétalas de todas as flores mais as flores e os perfumes da alfazema. Com uma colher, mexa todos os ingredientes no sentido horário. Desligue o fogo, coloque uma tampa e deixe abafado por pelo menos 3 horas. Coe essa mistura para um balde, acrescente mais um pouco de água do chuveiro até enchê-lo (para ficar bastante água). Tome o seu banho normalmente, com bastante calma e buscando ter somente pensamentos positivos. Depois, jogue a água do balde da cabeça aos pés, pedindo a Iemanjá que afasta energias negativas do seu corpo levando-as para o fundo do mar, que desfaça os nós que estão travando a sua felicidade e que traga calma para sua vida. As pétalas e flores que foram coadas para a realização desse banho de purificação devem ser jogadas em um jardim. Esse banho de purificação é poderoso e deve ser feito de preferência no sábado pela manhã, já que o sábado é o dia da semana dedicado à Iemanjá. Acredite no poder deste orixá e esse banho irá melhorar a sua vida, você pode repeti-lo a cada 15 dias se achar necessário.



Banhos de Iemanjá com Sal Grosso Para além desses banhos de Iemanjá, o Sal de banho de Iemanjá é um aliado quando lhe falta tempo para reunir todos os ingredientes. Esse sal é feito com cristais de Sal mineral, ervas de Iemanjá cuidadosamente selecionadas e essência. Foram escolhidas algumas das ervas ligadas a ela, como a Colônia, Pata de Vaca, Embaúba, Abebê, Jarrinha, Golfo, Rama de Leite, e outras, todas harmoniosamente combinadas para trazer a proteção espiritual e o aroma agradável para o seu banho. Como realizar esse banho? Veja o passo a passo: 1: O banho deve ser realizado preferencialmente no sábado à noite. 2: Enquanto prepara o banho acalme o seu coração e a sua mente fazendo respirações profundas e elevando o seu pensamento aos céus. 3: Misture o conteúdo do pacote de Sal de Banho de Iemanjá em cerca de 5 litros de água morna ou quente, em temperatura agradável ao seu corpo. 4: Tome o seu banho de higiene normal, sentindo toda a sujeira física indo para o ralo. 5: Depois, você deve despejar essa água salgada com o poder de Iemanjá sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, não na cabeça. Por ser uma grande quantidade de água, provavelmente você terá que dividir em dois recipientes, mas não há problemas, o importante é sentir que os sais e ervas estão atuando em sua defesa e proteção e conectando você à Rainha do Mar. 6: Não enxágüe e de preferência, deixe o seu corpo secar naturalmente. Caso não seja possível, seque-se suavemente com uma toalha limpa. 7: Vista roupas leves e de cores claras, de preferência branca ou azul clara. 8: Para finalizar o ritual do banho, sugerimos que você faça uma oração a Iemanjá. Você pode fazer a oração a ela que mais gostar, vamos colocar uma abaixo como sugestão. No final do banho é recomendado que faça uma oração a Iemanjá para intensificar os efeitos do ritual.



Iemanjá, a poderosa Rainha do Mar na Umbanda , é venerada por práticas místicas, e os banhos de Iemanjá emergem como uma ferramenta essencial nesse contexto. Através desses rituais não apenas é simplificado o processo de louvor dedicado a essa divindade, mas também fortalece a conexão com ela, potencializando a eficácia dos pedidos dirigidos a Iemanjá. Conheça 3 poderosas receitas de Banhos de Iemanjá. Representando as forças da natureza e sendo a mãe de todos os Orixás , Iemanjá é a guardiã de nossos lares e a quem recorremos em busca de realização de desejos. Para aqueles momentos de dificuldade, onde a negatividade parece prevalecer, a Rainha dos Mares oferece sua proteção maternal. Desvende os segredos de um banho de purificação de Iemanjá, afastando as energias adversas, atraindo a calma e iluminando os seus caminhos. Faça desse ritual uma manifestação poderosa de conexão espiritual e renovação.Nos rituais das religiões de matriz africana, é muito comum realizar banhos que louvam suas entidades e orixá. Napor exemplo, cada Orixá trabalha com ervas específicas e as utilizam em banhos para fazer pedidos aos seus guias - e vêm o quanto eles são poderosos. Você não precisa pertencer a uma religião de matriz africana (ou a qualquer religião) para sentir o poder dos banhos de descarrego . O poder deles vem da natureza e da ligação que a entidade que você homenageia tem com ela. No caso de Iemanjá, o banho com o seu sal de banho significa uma imersão física e espiritual em seu campo de proteção, de psiquismo e do sistema nervoso. Ao se banhar com o Sal de Banho de Iemanjá ou mesmo com as ervas dessa orixá estamos pedindo a ela sua benção, sua purificação e o atendimento de nossos pedidos. A água, como um poderoso condutor de energias, é o elemento perfeito para estabelecer essa conexão astral entre você e Ela, especialmente pela presença do sal na água que remete ao poder da água do Mar, a quem ela governa. Por isso a sensação de bem-estar e alívio ao realizar esse banho de descarrego é praticamente imediata.