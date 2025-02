Previsões do Horóscopo Chinês para Fevereiro de 2025: O Mês do Tigre

Previsões do Horóscopo Chinês para Fevereiro de 2025

Rato Em fevereiro, os nativos do signo do Rato podem contar com a ajuda e orientação de pessoas com mais experiência na carreira e seriam capazes de realizar os objetivos desejados, alcançando o progresso sem problemas. Porém, é importante ressaltar que devido ao trabalho intenso, vocês podem descuidar do relacionamento amoroso, então reservem um tempo de qualidade com o(a) parceiro(a). Já os Ratos solteiros terão inúmeras oportunidades de conhecer alguém especial! A saúde é boa em geral, mas devido ao excesso de trabalho é recomendável prestar mais atenção à saúde do baço e do estômago. Saiba mais sobre o signo do Rato

Búfalo / Boi Em fevereiro, a carreira se desenvolverá bem e é possível que vocês sejam valorizados pelos seus líderes. No entanto, a sua sorte financeira pode ser menos favorável, então evitem gastos desnecessários para não ter que lançar mão de poupanças anteriores. A sorte no amor é muito boa: os solteiros podem esperar se apaixonar e desfrutar de uma vida amorosa feliz, e aqueles que têm um companheiro(a) terão momentos de muito amor e cumplicidade. A saúde em geral é boa, mas vocês precisam tomar cuidado com objetos cortantes ou produtos frágeis. Também é recomendado começar uma dieta para se desintoxicar dos abusos de janeiro. Saiba mais sobre o signo do Boi

Tigre Em fevereiro, as pessoas nascidas no ano do Tigre provavelmente se livrarão dos tempos difíceis da carreira. Seria um mês cheio de oportunidades. Apesar dos percalços do ano passado, vocês souberam aproveitar as oportunidades e trabalharam duro, e isso traz um avanço para vocês. Mesmo assim, sejam cautelosos quanto aos investimentos e evitem ser ingênuos, para não sofrer perdas. Fevereiro será um mês de paz para a família, propício para fortalecer os relacionamentos e também a comunicação. Bons momentos com os familiares durante esse mês. Os Tigres solteiros encontrarão mais competição esse mês, então não se animem muito. Em relação à saúde, recomenda-se que comam mais vegetais e frutas, mas menos gorduras prejudiciais à saúde. Saiba mais sobre o signo do Tigre

Coelho Em fevereiro, a sorte em todos os aspectos para os Coelhos mostra tendências ascendentes. Na carreira, o seu bom relacionamento com os colegas de trabalho e o fato de estarem familiarizados com as tarefas, trazem ótimos resultados! Os Coelhos empresários podem expandir ainda mais a escala da sua empresa e recrutar talentos qualificados que injetem impulso no desenvolvimento da empresa. Os Coelhos que estão em um relacionamento desfrutarão de um mês cheio de romance e diversão. Os Coelhos solteiros podem conhecer alguém especial numa viagem. Fiquem atentos! Na saúde, alguns Coelhos podem necessitar se alongar mais e cuidar da saúde dos pés. Saiba mais sobre o signo do Coelho

Dragão Em fevereiro, a sorte dos Dragões é satisfatória. Na carreira, quer sejam empresários ou empregados, desde que mantenham uma boa comunicação com os clientes ou colegas à sua volta, não encontrarão dificuldades. A sorte em relação às finanças melhora se comparada a janeiro. Em termos de amor, os solteiros podem conhecer alguém especial, enquanto aqueles que têm um(a) companheiro(a) desfrutarão de uma vida amorosa feliz. A sorte na saúde é relativamente boa, mas alguns Dragões precisam ter cuidado com alergias de pele. Saiba mais sobre o signo do Dragão

Serpente Este mês é um bom momento para as pessoas nascidas no ano da Serpente buscarem desenvolvimento na carreira, acumularem riquezas e promoverem relacionamentos amorosos. Tanto os empresários como os empregados podem obter ajuda e orientação de pessoas mais experientes e essa ajuda fará diferença no desenvolvimento futuro de vocês. A sorte no amor favorece especialmente as Serpentes solteiras: vocês provavelmente começarão um relacionamento feliz. Aproveitem! Em relação à saúde, tomem cuidado com as doenças respiratórias. Saiba mais sobre o signo da Serpente

Cavalo Entrando em fevereiro, os Cavalos ainda têm uma sorte relativamente boa no amor e nos relacionamentos. Os solteiros têm a oportunidade de mudar de vida ao conhecerem uma pessoa especial durante alguma atividade social. No entanto, quem está num relacionamento precisa estar alerta para traição. Quando se trata de carreira e finanças, serão feitos progressos em ambos os aspectos. Alguns Cavalos provavelmente expandirão suas carreiras com o apoio de pessoas influentes. Em relação à saúde, cuidem bem do sistemas digestivo e respiratório este mês. Saiba mais sobre o signo do Cavalo

Cabra Ao entrar em fevereiro, a sorte na carreira torna-se ascendente. Vocês devem receber assistência dos colegas e assim conseguir resolver problemas de forma eficiente. A fortuna também é favorável: pode ser um bom mês para fazer um investimento ou iniciar um negócio. No amor, as Cabras que estão em um relacionamento não devem se iludir com propostas vazias. Pode fazer bem para o ego mas não para o seu relacionamento. As Cabras solteiras, provavelmente encontrarão pessoas com ideias semelhantes em atividades acadêmicas ou artísticas. Em termos de saúde, cuidem da qualidade do sono de vocês. Se for o caso, intensifiquem os exercícios físicos para dormir melhor. Saiba mais sobre o signo da Cabra

Macaco Fevereiro será um mês de muitas atividades para os Macacos. No trabalho, os bons resultados renderão um ganho extra. Então que tal investir esse extra num curso para continuar aprimorando suas competências profissionais? No amor, os Macacos que estejam em um relacionamento desfrutarão de viagens, eventos sociais e muita diversão. Os solteiros, só permanecerão assim se quiserem, pois esse mês a possibilidade de iniciar um relacionamento é grande. O único problema é o possível esgotamento do corpo no final do mês causado pela lista enorme de compromissos. Lembre-se de descansar adequadamente para garantir um bom estado de saúde. Saiba mais sobre o signo do Macaco

Galo Fevereiro traz desafios na carreira para os Galos. A competição de outras empresas ou parceiros traz pressão extra em seu ambiente de trabalho. Não mergulhe nos problemas por muito tempo e peça ajuda de companheiros, se necessário. Eu sei que vocês não gostam, mas ainda assim, pode ser a melhor saída. Já a sorte no amor, especialmente para os Galos solteiros, se mostra favorável. Que tal sair do mundo virtual e marcar um encontro com aquela pessoa que você vem falando há algum tempo? Em relação à saúde, alguns Galos apresentaram uma saúde mais delicada nos últimos meses. Em fevereiro o prospecto geral melhora, mas mesmo assim não descuidem da saúde! Saiba mais sobre o signo do Galo

Cão Fevereiro marca o início do ano novo chinês, trazendo alívio e boa sorte para os Cães. Esse é um bom período para a carreira, resultando num aumento nos ganhos. Os Cães que estavam preocupados com sua situação financeira podem ter a chance de receber um dinheiro inesperado este mês. Os Cães num relacionamento devem evitar discussões desnecessárias. As coisas podem escalar para algo mais sério. Os solteiros devem permanecer assim por opção, interessados(as) não faltam. Na saúde é hora de voltar a uma rotina mais saudável na alimentação e no número de horas de sono. Saiba mais sobre o signo do Cão

Javali /Porco Geralmente, fevereiro é o mês de sorte para os nascidos no ano do Javali. Na carreira, esse mês não se mostra com muitos problemas e, mesmo que eles surjam, pessoas prontas para ajudar aparecerão, mesmo que você não peça. No amor, pode ser o momento ideal para os solteiros conhecerem uma pessoa mais que especial. Não demore muito para se declarar! Os Javalis que estão num relacionamento mas não o oficializaram, aproveitem a qualidade da energia deste mês para dar esse passo! A saúde é muito boa e vocês terão energia extra para atividades físicas. Saiba mais sobre o signo do Porco

Aschegam com a intensidade e a ousadia do Tigre. Este período é marcado por coragem, energia vibrante e o desejo de romper barreiras para alcançar novos horizontes. As previsões e conselhos para cada signo foram cuidadosamente elaborados por Marina Caramez , especialista em Astrologia Chinesa e Feng Shui, formada na China.Com sua expertise, Marina oferece reflexões poderosas para que você aproveite ao máximo as oportunidades e lide com os desafios deste mês tão cheio de força e paixão. Confira agora, as previsões do Horóscopo Chinês para Fevereiro de 2025, de acordo com o seu signo.