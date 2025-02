Guia de Iemanjá: Tudo Sobre a Rainha do Mar

A Origem de Iemanjá

A Importância de Iemanjá no Brasil

Conteúdos sobre Iemanjá: confira o guia!

Iemanjá, a Rainha do Mar, é a Orixá das águas salgadas, da maternidade, fertilidade, proteção e sensibilidade. Uma das divindades mais populares do Brasil, é reverenciada em terreiros de Umbanda e Candomblé, além de ser amada por muitos que buscam sua intercessão e bênçãos. Neste guia, reunimos informações essenciais sobre Iemanjá e links para artigos detalhados sobre diferentes aspectos de sua devoção.Originária da cultura iorubá, Iemanjá é a divindade das águas salgadas, filha de Olodumarê e Yemoja, deusa das águas doces. Seu culto atravessou o Atlântico e se fortaleceu no Brasil, tornando-se uma das Orixás mais queridas e veneradas.No sincretismo religioso brasileiro, Iemanjá é cultuada por fiéis de diferentes crenças. Sua presença é forte em terreiros de Umbanda e Candomblé, além das tradicionais celebrações de 2 de fevereiro, quando oferendas são entregues ao mar em sua homenagem.

Descubra sua história e papel na cultura brasileira.

Confira 10 características comuns aos filhos de Iemanjá.

Conheça as caboclas de Iemanjá, que são espíritos femininos que trabalham em seu favor.

Aqui, você encontrará 4 orações a Iemanjá, que podem ser usadas para pedir bênçãos e proteção.

Neste artigo, você conhecerá uma oração poderosa a Iemanjá para o amor, que pode ser usada para conquistar ou reconquistar um amor.

Conheça uma oração a Iemanjá contra todos os males, que pode ser usada para proteção contra as energias negativas.

Confira 3 banhos de Iemanjá que podem ser usados para realizar seus desejos.

Veja aqui algumas simpatias para Iemanjá para a paz, o amor e o dinheiro.

Neste artigo, você encontrará uma simpatia para Oxum e Iemanjá, que são consideradas as mamães Orixás.

Conheça uma receita para defumação de Iemanjá, que pode ser usada para harmonizar as energias da casa.

Neste conteúdo, você descobrirá por que Iemanjá é considerada a dona de todas as cabeças.

Aqui, você aprenderá como utilizar velas para Iemanjá em oferendas.

Conheça as pedras e cristais que representam Iemanjá e que podem ser usados para aumentar sua força.

Neste artigo, você encontrará uma seleção de 7 músicas de Iemanjá, que são cantadas em seu dia de festa, 2 de fevereiro.

Descubra aqui o significado de sonhar com Iemanjá.

Contamos para você o que diz a lenda sobre Iemanjá ter criado Obaluaê/Omulú, um dos filhos de Nanã.

Este guia reúne tudo o que você precisa saber sobre Iemanjá, proporcionando uma jornada de aprendizado e devoção. Explore os links e aprofunde-se na sabedoria e força da Rainha do Mar.