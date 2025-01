Temporada de Aquário: uma regência de ousadia e revolução

Temporada de Aquário e a energia não convencional

Talvez até o final de janeiro toda a energia esforçada de Capricórnio esteja começando a te deixar cansado. Ou ainda, depois de toda a esperança e as promessas de ano novo , você esteja sobrecarregado, pensando demais. De toda forma, há boas notícias pela frente: achegou trazendo ar fresco de volta aos seus pulmões, imaginação de volta aos seus dias e algumas estranhezas divertidas de volta ao mundo.O Sol geralmente se move de Capricórnio para Aquário por volta de 20 de janeiro e permanece lá até 18 de fevereiro. Todo signo se baseia e responde ao signo que veio antes dele, e Aquário responde à energia de praticidade e ambição de Capricórnio, dando-nos permissão para pensar no futuro de uma maneira diferente. Ao invés de nos encorajar a focar no trabalho duro, nas realizações e no sucesso material, Aquário impulsiona cada um de nós a sermos mais imaginativos, rebeldes e utópicos. Esse é um signo que te convida a pensar em futuros que desafiam todas as regras. Parte dessa energia vem da essência dos signos de Ar : intelecto, curiosidade e imaginação, combinados com simpatia, sociabilidade e uma mente aberta. Geralmente essa é uma energia profundamente encantadora. Mas, apesar de toda essa simpatia carismática, a energia de Aquário também é um pouquinho estranha. Seu regente planetário é Urano , o planeta da mudança e da revolução. Por um lado, isso significa que Aquário é o signo do progresso e da inovação tecnológica; por outro, é o signo dos hippies, rebeldes e gênios que não estão muito preocupados em criações “úteis”.Durante a, você pode se cansar de fazer as coisas das formas tradicionais. Você também pode sentir vontade de agir para além dos limites daquilo que é fácil, normal ou rotineiro. A temporada de Aquário é o momento de parar de se sentir restringido pelas opiniões e julgamentos dos seus vizinhos, colegas de trabalho ou amigos nas redes sociais . Você não precisa se preocupar! Acredite, você tem coisas mais interessantes para pensar a respeito.Trabalhos monótonos e cotidianos são inevitáveis, mas durante a regência deesse tipo de tarefa — lavar a louça ou organizar um armário, por exemplo — pode parecer insuportável. Nessa temporada, procure gastar seu tempo lendo, refletindo, assistindo a filmes de ficção científica, se inteirando sobre assuntos místicos ou, literalmente, planejando uma revolução na sua vida. Da mesma forma, na sua vida social as conversas fiadas, fofocas e brincadeiras podem começar a deixá-lo inquieto e entediado. Às vezes, isso pode soar como distanciamento ou desapego, por isso essa temporada pode ser um bom período para passar algum tempo sozinho. Lembre-se que o mundo é imenso, e há muitas maneiras para se viver, e muitas coisas para descobrir.Você pode se sentir revigorado e vivo em meio a toda essa energia rebelde e revolucionária. Temos aqui uma chance de expandir sua imaginação de dentro para fora. Uma chance de não trabalhar tão duro para ser uma pessoa normal; uma chance de lutar por um futuro que, até então, parece impossível. Às vezes, as regras existem por um motivo — e às vezes não. Durante a temporada deencontramos uma época tão boa quanto qualquer outra para tentar quebrar algumas delas.É hora de exibir suas ideias mais peculiares e estilo incomum sem sentir vergonha de nada disso. Compartilhe suas ideias visionárias em conversas informais e em seus feeds. Aquário governa as redes sociais, e nessa temporada do zodíaco podemos ter uma próxima leva de YouTubers, influenciadores de Instagram , blogueiros e afins entre nós. Se você é um deles, não siga o rebanho! Encontre uma maneira criativa de se colocar no centro das atenções. Durante a regência deesteja aberto a ideias radicais. Toda aquela conversa que começar com “imagina que louco seria se....” tem grandes chances de ser um sucesso.Não faça suposições. A energia de Aquário pode até estar com a cabeça um pouco “do lado de fora”, mas esse signo é capaz de executar o mais audacioso plano com a precisão de um mestre. Antes de Urano ser descoberto em 1781, seu regente era Saturno . Além disso, Aquário também é um dos quatro signos “fixos”, juntamente com Touro Escorpião . Esses são os quatro estabilizadores do zodíaco — aqueles que reúnem todas as ideias mais entusiasmadas e as conectam a um plano legítimo, com orçamentos e cronogramas. Portanto, se você está sonhando com algo ousado, capaz de mudar o mundo, a temporada de Aquário pode ajudá-lo a criar um plano de produção bastante inteligente para dar vida a isso.