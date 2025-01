10 benefícios do manjericão para a saúde e beleza

Reforça o sistema imunológico

Estudos científicos comprovam que o consumo regular do manjericão é capaz de reforçar as defesas do nosso corpo, deixando nosso sistema imunológico até 20% mais eficiente. Com mais anticorpos, o nosso corpo fica menos suscetível a doenças como gripe, resfriados, crises de alergia, de asma e até ao câncer. Para aproveitar melhor os nutrientes do manjericão recomenda-se utilizar a folha fresca e não seca.