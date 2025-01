Incensos para Prosperidade e Fortuna

7 melhores incensos para atrair prosperidade

Como eles atuam?

Como usar os Incensos para a prosperidade

Até os mais céticos apelam para os poderes espirituais quando o assunto é fortuna. Ossão alguns dos mais procurados, pois eles ajudam a criar uma atmosfera de equilíbrio e harmonia no ambiente, favorecendo as boas energias da prosperidade. Quer atrair a energia do dinheiro e da abundância para o seu ambiente? Veja nossa lista dos melhores incensos para o sucesso e prosperidade abaixo.Os incensos para fortuna favorecem a energia financeira pois atraem maior concentração na vida profissional, estimulam a criatividade e geração de novas ideias e dá resiliência para perseguir os seus objetivos. Ao utilizar um (ou mais) incenso da nossa lista , você irá favorecer a sua conquista e atrair a energia do sucesso para a sua vida. Basta escolher o seu aroma favorito e perceber como os seus caminhos profissionais vão se abrir.O incenso para prosperidade utiliza do elemento ar para elevar os nossos desejos, anseios e preces ao Céu (ou ao Cosmos, como preferir). Ele materializa o nosso pedido e nos coloca na vibração correta para que o Universo nos escute e nos dê exatamente o que merecemos. A prosperidade envolve a bonança material – ou seja, a riqueza, fartura financeira – e também espiritual, como a sabedoria e a compreensão.Todos esses incensos para a prosperidade podem ser usados na sua casa ou no seu local de trabalho, principalmente se você estiver iniciando um novo projeto, estiver prestes a assinar um contrato ou começando um emprego novo. Para ampliar os poderes dos incensos, utilize-os em um ritual poderoso: Escolha um momento tranquilo do seu dia e separe um tempo para cuidar de você. Tome um banho energético com sal grosso e seque-se bem, mas sem esfregar muito, para deixar no corpo um pouco dos sais. Sente-se diante da porta da sua casa e acenda o seu incenso da prosperidade selecionado. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e imagine que o aroma do incenso está circulando todo o seu corpo e toda a sua casa, colocando porta afora toda a energia negativa. Imagine em seguida que um círculo de luz dourada está sendo formado ao redor do seu corpo e da sua casa. Fique nesse círculo por pelo menos 10 respirações. Volte para a realidade e agradeça ao universo pela abundância que lhe é de direito.