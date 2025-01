Melhor Lua para pescar em 2025: organize com sucesso sua pescaria!

Lua Nova para pescar em 2025

Em 2025, você terá a chegada da Lua Nova nos seguintes dias: 29 janeiro / 27 fevereiro / 29 março / 27 abril / 27 maio / 25 junho / 24 julho / 23 agosto / 21 setembro / 21 outubro / 20 novembro / 19 dezembro

Lua Crescente para pescar em 2025

Em 2025, você terá a chegada da Lua Crescente nos seguintes dias: 06 de janeiro / 05 de fevereiro /06 de março /04 de abril / 04 de maio / 03 de junho /02 de julho / 01 de agosto / 31 de agosto /29 de setembro / 29 de outubro / 28 de novembro / 27 de dezembro

Lua Cheia em 2025

Em 2025, você terá a chegada da Lua Cheia nos seguintes dias: 13 de janeiro / 12 de fevereiro / 14 de março / 12 de abril / 12 de maio / 11 de junho / 10 de julho / 09 de agosto / 07 de setembro / 07 de outubro / 05 de novembro / 04 de dezembro

Lua Minguante para pescar em 2025

Em 2025, você terá a chegada da Lua Minguante nos seguintes dias: 21 de janeiro / 20 de fevereiro / 22 de março / 20 de abril / 20 de maio / 18 de junho / 17 de julho / 16 de agosto / 14 de setembro / 13 de outubro / 12 de novembro / 11 de dezembro

Diante de crenças populares, a Lua desempenha muitas funções e influencia as mais diversas decisões. No entanto, seu papel sobre a pescaria vem de tempos antigos e reúne, além do misticismo , alguns embasamentos científicos que tornam a prática bem melhor aproveitada. Prepare a vara, os anzóis e as iscas e confira qual aem 2025. Ainda que muitas pessoas acreditem que isso se trata apenas de conversa de pescador, a Lua pode, de fato, alterar o ambiente em que os peixes vivem, fazendo com que as atividades dos mesmos também sofram alterações. Durante à noite, a luminosidade sobre a água causa impacto nos rios e lagos, interferindo na movimentação dos peixes. Quanto mais claro estiver, mais ativos ficarão os peixes,. Já na pesca em mares, a Lua influencia no movimento das marés devido a força de sua gravidade. Nesse caso, se faz necessário observar se a maré está baixa ou se está mais agitada; ambas as configurações têm seus prós e contras na pescaria. Na mitologia, Deméter era a deusa grega da caça, pesca e agricultura, também associada à Lua. Portanto, seja em um aspecto científico ou mitológico, existe uma melhor Lua para pescar, e você vai descobrir qual é logo abaixo.Durante essa fase, a Lua se encontra encoberta pelo Sol, conjunção que a torna praticamente invisível para nós, aqui na Terra. A escuridão também se aplica aos peixes, que passam a se concentrar no fundo dos mares, rios ou lagos. Com pouca luminosidade, há uma baixa visibilidade para atacar as iscas. A Lua Nova também é um período de marés fortes, e a pescaria em mar agitado também não é recomendada. Essa é uma fase neutra, mas aconselhável para pescar os predadores mais tímidos que se sentem mais seguros no escuro. Caso esse não seja o seu objetivo, seria conveniente deixar essa fase passar e sair para pescar só em outra Lua mais favorável.Considerada regular para a pescaria em rios e lagos, ajá traz alguma luminosidade, fazendo com que os peixes subam em maior quantidade para a superfície da água . Para quem gosta da pescaria marítima, a Lua Crescente é positiva, já que as marés costumam estar mais baixas durante esse período. Mas lembre-se que, independentemente das águas que estiver, ainda estamos sob uma fraca luminosidade lunar, o que faz com que apenas alguns peixes subam; outros devem permanecer nas profundezas. É ideal para pescar as espécies que apreciam águas calmas e mal iluminadas.Se chegou até aqui, provavelmente você já compreendeu a relação dos peixes com a luz do luar. Sendo assim, é de se imaginar que a Lua Cheia seja a melhor Lua para pescar. De fato, especialmente para a pescaria em, essa fase é excelente, já que a luminosidade está em seu máximo e os peixes estão ativos, subindo com mais frequência para a superfície e com um metabolismo mais acelerado — o que significa estarem também com mais fome. Fica apenas uma ressalva para as pescarias em alto mar: além de haver variações por motivos diversos, a principal delas está nas fortes marés. A pesca pode até ser produtiva, mas você terá mais dificuldades em conseguir um bom resultado.Na Lua Minguante, a luminosidade volta a ser reduzida, dessa vez sendo projetada para Leste. O diferencial aqui é que os peixes ainda estão agitados, favorecendo a pescaria em água doce quanto e especialmente em mares, já que as marés também se encontram baixas.